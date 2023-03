Battuta di Beppe Grillo su Elly Schlein e Giuseppe Conte: la stoccata del Garante del Movimento 5 Stelle

Beppe Grillo in vena di battute taglienti. Il comico, a teatro a Milano con lo spettacolo “Io sono il peggiore”, dopo lo show ha trascorso un po’ di tempo con alcuni fan che lo hanno aspettato per chiedergli delle foto. Ed è in questa occasione che ha esternato delle dichiarazioni affilate sulla nuova segretaria del Pd, Elly Schlein e su Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle.

Beppe Grillo, la battuta affilata su Elly Schlein e su Giuseppe Conte

“Elly Schlein? Va benissimo!” ha risposto Beppe Grillo prima di avventurarsi in una provocazione: “Dovranno dire tutte le nostre idee per andare avanti, tutte le nostre idee devono andare avanti con altri nomi, fanno così”.

Spazio poi all’ex presidente del Consiglio, a capo del Movimento da lui fondato. Tra i due i rapporti non sono sempre stati idilliaci. Anche stavolta Grillo non ha perso l’occasione di pungolare il leader pentastellato.

Fonte foto: ANSA Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle

“Conte troppo democristiano? Eh lo so non è nato… devi dargli un po ‘di tempo. Ma guarda che sta migliorando, non era così all’inizio”, la replica a un simpatizzante del M5s che ha che sostenuto che Conte è “troppo democristiano”.

Pd e M5s, prove di collaborazione

Pochi giorni fa Schlein e Conte si sono incontrati e abbracciati alla manifestazione di Firenze, dove un corteo ha sfilato in difesa della scuola e della Costituzione. I due si sono stretti la mano e hanno scambiato qualche battuta. Non solo: da parte di entrambi, con tanto di cautele, c’è stata una timida apertura per una eventuale coalizione futura.

D’altra parte già nell’intervista rilasciata a Che Tempo che Fa, prima della manifestazione a Firenze, la Schlein aveva aperto ai Cinque Stelle. Dal mondo pentastellato non si è fatta attendere la risposta. No ad una chiusura preventiva, ma prima di fare balzi in avanti meglio capire dettagliatamente quali siano gli obbiettivi e le battaglie che il Pd a trazione Schlein vuole portare avanti.

Il monito di Romano Prodi a Schlein

Sulla questione è intervenuto anche l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che ha ammonito la nuova segretaria del Pd, affermando che prima di cercare sponde tra le forze esterne bisognerebbe definire il programma e sistemare le questioni irrisolte e intestine tra i dem. “Prima di accordi con altri partiti è necessario definire il programma”, ha chiosato Prodi.