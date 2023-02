Bambino di 4 anni soffoca coi coriandoli a Cassino: sconosciuto lo salva e sparisce, l'appello della madre

Stava per soffocare per via di alcuni coriandoli ingeriti quando uno sconosciuto è intervenuto e lo ha salvato, prima che fosse troppo tardi. A Cassino, in provincia di Frosinone, la mamma di un bimbo di 4 anni ora sta cercando il salvatore di suo figlio per ringraziarlo.

Salva un bimbo di 4 anni

Il fatto è accaduto martedì 21 febbraio, in piazza Diamare, a Cassino, durante i festeggiamenti di Martedì grasso.

Come riporta Il Mattino, secondo quanto ricostruito, mentre stava giocando con gli amichetti e la madre stava parlando con le altre mamme, il bimbo di 4 anni ha ingoiato alcuni coriandoli che gli hanno bloccato il respiro.

L’intervento

Il bimbo è diventato subito paonazzo e non riusciva più a respirare. La mamma, a quel punto, ha chiesto disperatamente aiuto, quando è intervenuto un uomo, che è riuscito a salvare il bimbo dopo avergli praticato la manovra di disostruzione delle vie aeree.

I tre colpi alla schiena hanno consentito al bimbo di tornare a respirare normalmente tra le braccia della madre, sollevata per l’accaduto.

L’appello della madre

Ora la madre sta cercando questa persona che si è subito dileguata nella folla, semplicemente per dirgli “grazie”e per aver salvato in maniera provvidenziale il suo bimbo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Cassino, in provincia di Frosinone

“Ho bisogno di rintracciarlo. Devo ringraziarlo, ha salvato la vita a mio figlio”, ha detto.

La volontà e il desiderio della mamma del bimbo è ora quella di rivedere il suo angelo custode. E soprattutto ringraziarlo, per quel bel gesto che ha salvato la vita a suo figlio.

A proposito di fatti di cronaca inerenti il carnevale, a San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza, durante la sfilata di martedì grasso un giovane di soli 17 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal carro allegorico su cui stava viaggiando.

Tragedia sfiorata invece a Maiori, in provincia di Salerno, e a Montagna, in provincia di Bolzano, dove due carri si sono ribaltati, per fortuna senza vittime. Tanta paura, ma nessun ferito, a Maiori. A Montagna invece si sono registrati 16 feriti fra cui una donna che ha riportato fratture.