Cade dal carro di Carnevale a San Cosmo Albanese, morto un 17enne: il corpo ritrovato in mezzo alla strada

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

A San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza, il Carnevale si è tinto di rosso sangue. Durante la sfilata di martedì grasso un giovane di soli 17 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal carro allegorico su cui stava viaggiando. La tragedia ha fatto sprofondare nel dolore tutta la comunità del piccolo borgo calabrese, composto da circa 600 abitanti.

La caduta dal carro di Carnevale

Il drammatico episodio si è consumato nel pomeriggio di martedì 21 febbraio. A scoprire il giovane riverso a terra in una pozza di sangue sono stati i carabinieri della stazione locale.

Il suo corpo si trovava alle porte del comune in mezzo alla strada, lungo la provinciale 183, dove era transitata la sfilata di Carnevale.

Fonte foto: Tuttocittà.it Teatro della tragedia il piccolo comune di San Cosmo Albanese, nel Cosentino

Indagini in corso

La prima ricostruzione dei carabinieri ha permesso di accertare la drammatica caduta del 17enne dal carro carnevalesco. Tuttavia le indagini proseguono per verificare l’esatta dinamica dell’incidente e soprattutto le circostanze che hanno portato al decesso del giovane.

Non è ancora chiaro infatti se la morte sia stata conseguenza diretta della caduta e come sia stato possibile per il ragazzo finire giù: secondo quanto reso noto dai media locali non è esclusa alcuna ipotesi.

Soccorsi inutili

I primi ad arrivare sul posto dopo il ritrovamento dei carabinieri della compagnia locale sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, che poco prima avevano terminato un intervento proprio a San Cosmo Albanese.

Secondo quanto si apprende la vittima era originaria di San Giacomo d’Acri, sempre nella provincia di Cosenza. Quando il suo corpo è stato rinvenuto sulla strada era ormai già troppo tardi.