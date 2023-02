Due carri di carnevale si ribaltano: a Maiori nessuna conseguenza, a Montagna si registrano 16 feriti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Due carri di carnevale si sono ribaltati in due comuni diversi. I fatti sono avvenuti a Maiori in provincia di Salerno e a Montagna in provincia di Bolzano. Tanta paura, ma nessun ferito, a Maiori. A Bolzano invece si sono registrati 16 feriti fra cui una donna che ha riportato fratture multiple.

Carro di carnevale si ribalta a Montagna

Montagna è un comune di 1.672 abitanti in provincia di Bolzano. Erano le battute finali della parata di carnevale di sabato 18 febbraio. Verso le 19:00, terminata la sfilata, i carri allegorici si stavano spostando verso un parcheggio alle porte del borgo.

A un certo punto un carro si è ribaltato causando scompiglio e paura. Pensate il bilancio: 16 persone sono rimaste ferite, fra cui alcuni bambini.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, croce bianca e un elicottero del 112. 6 persone sono state trasportate in ospedale: rilevate le condizioni, a 4 è stato assegnato il codice verde e a 2 il codice giallo.

La persona alla quale è andata peggio è una donna di 42 anni: per lei fratture al femore e al bacino. La signora si trovava sul carro insieme al figlio, anche lui ricoverato.

Sospesa per sempre la sfilata dei carri a Montagna

Il locale TG Rai riporta che sul carro ci sarebbero state 40 persone in totale. La manifestazione è stata organizzata da un’associazione cattolica, la Familenverband.

Fonte foto: 123RF Qui sopra un carro allegorico. Le due foto riportate in questo articolo sono immagini di repertorio.

Come riporta la Rai, gli organizzatori hanno preso una decisione drastica: “Mai più feste di questo tipo nel nostro paese”.

Maiori, si ribalta carro di carnevale

Anche a Maiori, comune italiano di 5.361 abitanti in provincia di Salerno, ci sono stati attimi di paura: nella mattinata di domenica 19 febbraio un carro allegorico si è ribaltato mentre sfilava lungo via Nuova Chiunzi.

Per fortuna, a differenza di quanto avvenuto a Montagna, non c’è stato alcun ferito.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 10:00 a causa di una “errata manovra”, come annunciato su Facebook dagli organizzatori del Gran Carnevale Maiorese.

La sfilata della mattina è stata sospesa. La festa è ripresa regolarmente nel pomeriggio. Come scrive ‘Salerno Today’, nell’incidente il carro ha subito danni irreparabili ed è stato dunque ritirato dalla competizione.