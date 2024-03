Balenciaga e il bracciale che sembra nastro adesivo ma costa 3 mila euro: la provocazione di Demna Gvasalia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Balenciaga di Demna Gvasaliaha lanciato la sua nuova collazione Autunno/Inverno 2024 e tra i diversi look si può trovare anche un accessorio particolare: un bracciale. A creare polemica è la forma stessa del gioiello, perché non solo ricorda, ma è in tutto e per tutto un nastro adesivo. La casa di moda è nota per creare campagne pubblicitarie, collezioni e oggetti particolari, non esenti da critiche soprattutto per il loro prezzo. Così anche il bracciale a forma di nastro adesivo non si presenza come economico e arriva negli store con un costo di 3 mila euro.

Il bracciale nastro adesivo

Il bracciale nastro adesivo, il cui nome originale sembra essere “tape bracelet”, è solo un accessorio della collezione basata interamente sull’utilizzo di oggetti qualsiasi, quotidiani e “poveri” presentata a Parigi da Demna Gvasalia. Eppure l’effetto sul pubblico è stato sconcertante e, come altre campagne di Balenciaga, lo scandalo sta generando una grande viralità.

Il caso del braccialetto nastro adesivo è scoppiato quando a pubblicare l’oggetto è stato un sito specializzato in tendenze e streetwear, ovvero Highsnobiety. Nei commenti la reazione più naturale è quella di sentirsi parte di uno scherzo, ma non è così.

Costo del tape bracelet

Il bracciale nastro adesivo presenta il nome del brand sulla parte di cartone, visibile grazie al colore trasparente del nastro. Per quanto provocatorio nell’idea e nella realizzazione, il bracciale presenta un costo elevato come qualsiasi altro prodotto di un brand di lusso.

Balenciaga non è nuovo a prodotti costosi che all’apparenza sono oggetti qualsiasi. Così il bracciale nastro adesivo arriva a costare 3 mila euro, superando il sacco della spazzatura (una borsa) che costava la bellezza di 1.700 euro e una gonna-asciugamano da 700 euro.

Balenciaga ama provocare

Sono molte le creazioni di Demna Gvasalia per Balenciaga che sfidano la moda, le polemiche e il gusto. L’ultima collezione spinge molto proprio sull’ironia di un certo casual chic di lusso. Hanno sfilato top di sacchetti di polvere, abiti fatti di nastro adesivo e diversi altri capi sul genere.

Le polemiche non hanno tardato ad arrivare, come chi scrive che “i ricchi vogliono sentirsi poveri” tanto da creare e comprare un bracciale di nastro adesivo. Rispetto ad altre polemiche, come quella della collezione ispirata al BDSM che includeva nelle foto dei bambini molto piccoli, quella del look “povero” per ricchi colpisce principalmente per il prezzo, come per il caso delle “ballerine da uomo”.