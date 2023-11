La storia dell'asciugamano-gonna di Balenciaga che costa 695 euro: la provocazione di Demna Gvasalia

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il mondo della moda trova sempre il modo di provocare e Balenciaga e il suo direttore creativo Demna Gvasalia lo sanno bene, con l’asciugamano-gonna del brand che ha causato parecchie discussioni soprattutto per il prezzo.

L’asciugamano-gonna di Balenciaga

Si chiama Towel Skirt (gonna asciugamano) e, come indossar si voglia, è un asciugamano che si fa gonna, o gonna che si trasforma in asciugamano. È l’ultima provocazione di Demna Gvasalia, direttore artistico di Balenciaga, che dopo la borsa-scarpa torna a far parlare di sé.

Realizzata con cotone terry beige, fa parte del look 30 della Resort collection 2024 della maison francese che sin dalla sua presentazione era destinata a far discutere. Non tanto per l’idea, che è messa banalmente in pratica da tutti uscendo dalla doccia, con l’asciugamano che cinge la vita creando una gonna, quanto per il prezzo.

Quanto costa la Towel Skirt

Alla base dell’idea e del concetto di moda di Demna c’è la destrutturazione della realtà, ovvero guardare cose semplici come una tovaglia per trovarne un altro significato, in questo caso d’uso.

Da un indumento ne nasce un altro, da un asciugamano una gonna che però, contro ogni aspettativa, arriva a costare tanto. Sul sito della maison francese, infatti, la Towel Skirt è pre-ordinabile al costo di 695 euro.

Le provocazioni di Balenciaga

Ma quello della gonna-asciugamano non è altro che l’ultimo caso di provocazione di Balenciaga e di Demna che dal 2015 è direttore artistico della casa francese. Lo stilista georgiano, infatti, non è nuovo a idee che fanno discutere.

Oltre la citata borsa-scarpa, infatti, negli ultimi otto anni Balenciaga ha sfornato le ballerine da uomo, le borse simil sacco dell’immondizia, pacchetto di patatine o addirittura come quello della spesa. Idee “strane” e tanto discusse che però, come la comunicazione insegna, hanno fatto parlare e conoscere ancor di più il brand con tanti curiosi che si sono appassionati alle idee “folli” del suo direttore artistico.

Ma la Towel Skirt, oltre che per la nuova visione dell’indumento, questa volta fa discutere per il prezzo monstre.