Baby sitter Jhoanna Nataly Quintanilla scomparsa, un video può incastrare il compagno Pablo Gonzalez Rivas

Nel caso della baby sitter Jhoanna Nataly Quintanilla, scomparsa dal quartiere Bicocca di Milano, c’è una nuova svolta: un video incastrerebbe il compagno Pablo Gonzalez Rivas. In una sequenza si vedrebbe l’uomo trascinare con fatica un pesante borsone fuori dall’abitazione. L’ipotesi è che dentro vi fosse il cadavere della donna.

Il video che potrebbe incastrare Pablo Gonzalez Rivas

Secondo un’indiscrezione pubblicata dall’Ansa nelle mani degli inquirenti ci sarebbe un video che potrebbe incastrare Pablo Gonzalez Rivas, il compagno della baby sitter arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato, soppressione e occultamento di cadavere.

Un filmato registrato da una videocamera di sorveglianza lo avrebbe immortalato mentre all’esterno dell’abitazione, un monolocale al piano terra di una palazzina di piazza dei Daini, trascina con fatica un borsone pesante.

Secondo gli inquirenti in quel borsone potrebbe aver nascosto il corpo della compagna. Jhoanna Nataly Quintanilla è scomparsa nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, senza lasciare traccia.

Gonzalez Rivas ha denunciato la scomparsa solo il 31 gennaio. Agli investigatori aveva raccontato di essere convinto che la donna si fosse allontanata volontariamente e che si trovasse a casa di un’amica.

Cosa non torna nella versione del compagno

In apertura abbiamo parlato di “nuova svolta”. La prima, ricordiamo, è arrivata con l’arresto di Pablo Gonzalez Rivas venerdì 7 febbraio, quando i carabinieri del Nucleo Investigativo lo hanno accompagnato presso la Procura di Milano.

L’uomo ha atteso il suo avvocato e, al suo arrivo, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 48enne, originario di San Salvador proprio come la donna, è stato trasferito in carcere. Come già detto, Gonzalez Rivas ha denunciato la scomparsa della donna solamente il 31 gennaio.

Agli inquirenti e ai giornalisti aveva raccontato che la notte tra il 24 e il 25 gennaio si sarebbe svegliato di soprassalto e non avrebbe trovato la compagna in casa. Secondo la sua versione, quindi, Jhoanna si sarebbe allontanata dall’abitazione mentre lui dormiva. La sua ricostruzione, però, non ha convinto gli inquirenti: le telecamere della zona non hanno mai ripreso la donna mentre si allontanava da casa, né nella notte di cui sopra né nei giorni successivi.

La scomparsa di Jhoanna Nataly Quintanilla

Come già detto, Jhoanna Nataly Quintanilla è scomparsa nella notte tra il 24 e il 25 gennaio. L’indomani mattina si sarebbe dovuta presentare al lavoro presso l’abitazione di una dottoressa, che l’ha assunta come baby sitter.

Al lavoro, però, Jhoanna non ci è mai arrivata. Secondo alcune amiche intervistate da Pomeriggio Cinque “potrebbe esserle successo qualcosa”. Dal momento che le telecamere di sicurezza non hanno mai ripreso Jhoanna mentre usciva di casa gli inquirenti sospettano che in realtà non abbia mai lasciato il monolocale.