Cosa sappiamo su Jhoanna, la baby sitter scomparsa a Milano: chi è Pablo Gonzalez Rivas, fermato per omicidio

Di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, la baby sitter scomparsa da Milano, non si hanno ancora notizie. Le indagini vanno avanti e nel frattempo la Procura ha disposto l’arresto per Pablo Gonzalez Rivas, il fidanzato della 40enne, con l’accusa di omicidio volontario aggravato, soppressione e occultamento di cadavere. L’uomo, 48 anni, aveva denunciato la scomparsa della donna solamente una settimana dopo.

Chi è Pablo Gonzales Rivas

Pablo Gonzales Rivas è il fidanzato di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, la 40enne scomparsa a Milano tra il 24 e il 25 gennaio. Come già detto, Gonzales Rivas ha denunciato la scomparsa della compagna solamente il 31 gennaio, appena una settimana dopo la sparizione della donna.

Ai giornalisti e agli inquirenti il 48enne ha sempre spiegato che per giorni avrebbe pensato che quello di Jhoanna fosse un allontanamento volontario e che fosse andata da un’amica.

Per questo motivo ha denunciato la scomparsa una settimana dopo, secondo la sua versione. Il 7 febbraio la svolta: Pablo Gonzales Rivas è arrivato presso la Procura di Milano alle 14 accompagnato dai carabinieri del Nucleo Investigativo.

Il 48enne ha atteso l’arrivo dell’avvocato e durante l’interrogatorio, al quale erano presenti il procuratore Marcello Viola, l’aggiunta Letizia Mannella e il pm Alessia Menegazzo, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Arrestato il compagno della baby sitter

Al termine dell’interrogatorio il procuratore Viola ha spiegato all’Ansa che Gonzales Rivas risulta indagato per omicidio volontario aggravato, soppressione e occultamento di cadavere.

Per questo motivo la Procura ha disposto il fermo e l’uomo è stato accompagnato in carcere. A insospettire gli inquirenti sarebbero state le presunte bugie dell’indagato, il cui racconto non coincide con i dati oggettivi.

Cosa non torna nella scomparsa di Jhoanna

Jhoanna Nataly Quintanilla Valle è scomparsa nella notte tra il 24 e il 25 gennaio. La donna, originaria di San Salvador, vive con il compagno connazionale in piazza dei Daini 4/2. Jhoanna lavora come baby sitter e la prima ad accorgersi della sua assenza sarebbe stata proprio la sua datrice di lavoro, una dottoressa.

Da parte del compagno Gonzales Rivas, invece, l’allarme sarebbe scattato solo il 31 gennaio, il giorno in cui ha denunciato la scomparsa della donna. L’uomo ha spiegato che quella notte si sarebbe svegliato di soprassalto e non avrebbe trovato la compagna. I due convivono da sei anni, come riporta il Corriere della Sera.

Secondo la versione di Gonzales Rivas la sua compagna si sarebbe allontanata volontariamente. Ai giornalisti ha detto: "Pensavo che Nataly fosse andata da un’amica" e ha giurato di non averle mai fatto del male. Tuttavia, come anticipato in un passaggio precedente, le sue parole si scontrerebbero coi dati oggettivi. Tra questi, le videocamere di sorveglianza dell’area che circonda piazza dei Daini: nessun occhio elettronico, tra il 24 e il 25 gennaio, avrebbe immortalato Jhoanna mentre si allontanava da casa, nemmeno nei giorni successivi.

Gli inquirenti potrebbero procedere passando al setaccio tutti i dispositivi elettronici presenti all’interno dell’abitazione. Sabato 8 febbraio il 48enne sarà ascoltato dal gip.