Autopsia sul corpo del boss Matteo Messina Denaro ma niente funerale a Castelvetrano: quando sarà tumulato

Il giorno dopo la morte dell’ex boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, sono iniziati i preparativi per la sua sepoltura. Le autorità hanno disposto un’autopsia sul suo corpo, quindi verrà spostato in Sicilia – dove non riceverà un funerale religioso.

Sembrano esserci pochi dubbi sulle cause di morte di Matteo Messina Denaro: il superlatitante è stato arrestato a gennaio scorso mentre si trovava alla Clinica La Maddalena di Palermo per cure chemioterapiche. Soffriva di un tumore del colon retto e negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate nettamente.

Tuttavia, per evitare qualsiasi dietrologia e mettere tutto nero su bianco la magistratura ha deciso di disporre l’autopsia sul cadavere del 61enne, morto il 25 settembre 2023 nel reparto riservato ai detenuti dell’ospedale ‘San Salvatore’ de L’Aquila. “L’apertura di un procedimento è atto tecnico necessario” riferisce la Procura.

Il corpo di Matteo Messina Denaro è stato spostato all'obitorio del carcere di L'Aquila

Il medico legale lo esaminerà e proclamerà la causa di morte ufficiale, nel frattempo potranno andare avanti i preparativi per il trasporto della salma: si sposterà in Sicilia molto probabilmente via nave, riporta Il Giornale, come è stato nel 2017 per Totò Riina.

Niente funerale religioso per Matteo Messina Denaro

Una volta eseguita l’autopsia, il suo corpo potrà spostarsi nella sua Castelvetrano, dove tuttavia non l’ex boss di Cosa Nostra non riceverà un funerale religioso. Una scelta “concordata” da entrambe le parti: la Chiesa Cattolica ha di fatto scomunicato i mafiosi e Messina Denaro stesso in un pizzino aveva rinunciato ad una cerimonia religiosa.

L’ultimo saluto sarà quindi in forma privata: una tumulazione discreta e non pubblica, come accaduto per Riina e Provenzano. Avverrà probabilmente all’alba nel cimitero di Castelvetrano, dove è presente la cappella di famiglia.

Tutta la cerimonia forse verrà filmata per esigenze investigativa. Al momento non c’è ancora una data ufficiale per la tumulazione: prima l’autopsia, quindi il trasporto in Sicilia via nave e quindi l’ultimo saluto da persone strettamente vicine all’ex Primula Rossa.

Chi sono i possibili eredi del mafioso di Castelvetrano

La morte di Messina Denaro chiude la stagione delle stragi, ma come hanno ricordato diversi magistrati non segna la fine di Cosa Nostra. Chi ne raccoglierà l’eredità però resta un mistero e i nomi che sono iniziati a circolare sono tanti.

Il più conosciuto è quello di Giuseppe Motisi, altri super latitante ricercato dal 1998. Sarebbe stato espulso da Cosa Nostra da Nino Rotolo, ma secondo Tommaso Buscetta le cose potrebbero non stare così. Altro possibile nome quello di Stefano Fidanzati, fratello dello storico boss Gaetano e libero dal 2018.

Settimino Mineo invece è attualmente rinchiuso al carcere di Sassari in regime di 41-bis. Sarebbe stato eletto capo nel 2018 dopo la morte di Riina e arrestato a dicembre dello stesso anno. Fino al suo arresto, quindi, era lui il leader di Cosa Nostra.