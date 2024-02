Atterraggio d'emergenza dell'aereo con l'ala danneggiata verso Boston: paura tra i passeggeri, il video

Il pilota dell’aereo si è trovato costretto all’atterraggio di emergenza per un’ala danneggiata durante il volo: è quanto ha documentato un passeggero in un video diventato virale sui social in poche ore. Lo stesso filmato è stato ripreso dalle principali testate italiane e internazionali.

L’episodio ha avuto luogo su un Boeing 757 partito da Boston e diretto a San Francisco. Per questioni di sicurezza il pilota ha dovuto dirottare la tratta a Denver. Fortunatamente l’accaduto non ha avuto alcun tipo di conseguenza, specie per i passeggeri che da subito sono stati portati in sicurezza.

La compagnia aerea della United Airlines ha fatto sapere in un comunicato: “Il volo United 354 è stato dirottato su Denver ieri pomeriggio per risolvere un problema con lo slat sull’ala dell’aereo. Il volo è atterrato in sicurezza e abbiamo organizzato un altro aereo per portare i passeggeri a Boston”.

Recentemente un Boeing della Alaska Airlines è stato costretto all’atterraggio di emergenza dopo il distacco del portellone, mentre un altro velivolo – sempre Boeing – ha dovuto effettuare la medesima manovra per una crepa comparsa nella cabina di pilotaggio. Anche in questi casi, tuttavia, non sono state registrate conseguenze per i passeggeri né per l’equipaggio.