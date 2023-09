Arriva il film "Iddu" su Matteo Messina Denaro con Toni Servillo ed Elio Germano: la storia del boss al cinema

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Nelle sale cinematografiche sta per arrivare “Iddu“, l’attesissimo nuovo film diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza dedicato alla figura del boss della mafia Matteo Messina Denaro. Con un cast di prim’ordine, comprensivo di protagonisti quali Toni Servillo ed Elio Germano, il film prodotto da Indig trae ispirazione da un capitolo della vita del “padrino” e racconta la storia delle persone che ruotavano attorno a lui, proteggendo la sua lunga latitanza.

Di cosa parla Iddu

Il film sarà capostipite di una serie di progetti in corso, dedicati al boss, dai documentari alle serie TV, come quella annunciata per i primi mesi del 2024 da Pietro Valsecchi, noto produttore del settore.

Le riprese di “Iddu” si sono svolte principalmente a Trapani a partire dallo scorso mese di maggio, e hanno trovato conclusione nello scorso mese di luglio. La maggior parte del lavoro è stato realizzato in interni, in una dimora nel centro storico, e nella provincia circostante.

Chi sono gli attori

Nel cast di “Iddu” si trovano, accanto a Toni Servillo ed Elio Germano, interpreti di grande talento come Daniela Marra, Barbora Bobulova e Fausto Russo Alesi.

Presenti anche Giuseppe Tantillo e Antonia Truppo, con la partecipazione straordinaria di Tommaso Ragno. La fotografia del film porta la firma di Luca Bigazzi, mentre il montaggio è stato curato da Paola Freddi.

Gaspare De Pascali ha lavorato alla scenografia e Andrea Cavalletto ai costumi. Le musiche originali, invece, saranno composte da Colapesce.

Ch sono i registi

Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, registi originari di Palermo, sono già noti per il loro lavoro su “Sicilian Ghost Story”, un film del 2017 che racconta l’atroce omicidio del giovane Giuseppe Di Matteo, assassinato e sciolto nell’acido per ordine di Messina Denaro solo perché figlio del pentito Santino.

“Iddu” è il primo film dedicato a Matteo Messina Denaro a essere reso disponibile al pubblici, con l’uscita prevista a breve distanza dalla sua morte e a meno di un anno dal suo arresto avvenuto il 16 gennaio, dopo ben trent’anni di latitanza.

Il film promette di gettare nuova luce sulla figura enigmatica di Matteo Messina Denaro e sul complesso sistema di relazioni che la sua latitanza ha alimentato nel corso degli anni. Il film dipinge il ritratto di un latitante al centro di una danza frenetica, in cui i sogni cercati dalla ragione si trasformano sempre in incubi, sia tragici che grotteschi.