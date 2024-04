Arrestato il sospettato dell'omicidio della donna trovata morta ad Aosta, italo-egiziano fermato in Francia

In Francia è stato arrestato un uomo che ora è sospettato di essere l’autore dell’omicidio della giovane donna trovata morta in una frazione de La Salle, in provincia di Aosta. Si tratta di un italo-egiziano che la polizia francese ha rintracciato a Grenoble, nella regione del Rodano-Alpi al sud del Paese. Secondo i testimoni, l’uomo si sarebbe trovato in compagnia della 22enne alcuni giorni prima del ritrovamento del cadavere e si sarebbe mosso a bordo di un furgone rosso. Le indiscrezioni sono ancora frammentarie.

L’uomo arrestato in Francia

Per il momento si hanno poche notizie sull’uomo arrestato in Francia nel corso delle indagini sull’omicidio della 22enne trovata cadavere in provincia di Aosta il 5 aprile.

L’arresto è avvenuto a Grenoble da parte della polizia francese, e si tratterebbe di un uomo nato in Italia ma di origini egiziane.

Fonte foto: ANSA Il luogo all'interno della chiesa abbandonata di Equilivaz, frazione de La Salle (Aosta), dove è stato scoperto il cadavere di una 22enne francese.

Notizia in aggiornamento