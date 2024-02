Anziani ingabbiati e sedati nella casa di riposo lager a Caltanissetta: ospiti abbandonati, 4 arresti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nella mattinata i carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per quattro persone. Le accuse sono varie, dal reato di sequestro di persona a quello di esercizio abusivo della professione sanitaria e abbandono di incapaci. Le vittime sono gli anziani della casa di riposo, definita “lager”, di Caltanissetta. Nella struttura gli ospiti venivano ingabbiati e sedati, oltre che abbandonati per diverse ore anche in caso di richieste di cura.

Anziani maltrattati e abbandonati

Una lunga indagine ha portato alla luce la conduzione illecita dell’attività assistenziale agli anziani ospiti di una casa di riposo nissena. Nella struttura, definita come un “lager”, avvenivano quotidiani abusi. Gli anziani, come si legge nel comunicato stampa dei carabinieri, venivano abbandonati senza assistenza per ore.

Nel corso delle indagini sono emersi una serie di comportamenti che rappresentano la fattispecie di reato del sequestro di persona (fatti che ricordano la scoperta di maltrattamenti in una casa di riposo di Sassari). Nel caso specifico un anziano paziente è stato rinchiuso nel suo posto letto, con l’utilizzo di griglie di ferro, impedendogli di spostarsi di notte.

Caso di abusi e abbandono in una casa di riposo a Caltanissetta: 4 arresti

La casa di riposo degli orrori

L’ordinanza di custodia è stata emessa a seguito di una lunga attività investigativa, iniziata nel giugno del 2023 e culminata con il sequestro della struttura. I carabinieri hanno rilevato una conduzione illecita di attività di assistenza agli anziani. Tra i reati, oltre ai maltrattamenti, anche l’esercizio abusivo di professione sanitaria.

La struttura era infatti priva degli adeguati requisiti organizzativi, anche di natura igienico-sanitaria e tra il personale non prefiguravano figure professionali idonee (a differenza del caso della casa di riposo a San Donà di Piave). Tali persone non qualificate somministravano medicinali senza prescrizione medica e senza competenze specifiche.

L’arresto

Verificati tutti i reati, i carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di custodia su quattro indagati residenti a Caltanissetta. Di questi, tre facevano parte dello stesso nucleo famigliare e sono attualmente indiziati per i reati più gravi.

La struttura è stata sequestrata su disposizione del Gip di Caltanissetta e affidata a un amministratore giudiziario. Gli ospiti sono stati adeguatamente assistiti da personale medico qualificato.