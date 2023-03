Orrore nella casa di riposo a San Donà con anziani picchiati e violentati: morta donna che denunciò le botte

Erano oggetto di vessazioni continue gli ospiti della casa di riposo ‘Monumento ai Caduti’ a San Donà di Piave, comune di Venezia. Gli anziani venivano costantemente insultati e spesso persino picchiati con pugni e schiaffi dagli operatori sociosanitari che lavoravano nella struttura. Lo ha rivelato l’inchiesta del pm Andrea Petroni, che all’alba di martedì 14 marzo ha portato i carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave e del Nucleo Investigativo lagunare a eseguire 4 misure cautelari.

Era l’ala ‘viola‘ della casa di riposo quella dove avvenivano gli orrori. Un vero e proprio inferno, dove gli operatori potevano agire indisturbati grazie anche al silenzio dei loro colleghi.

Violenze che il gip Alberto Scaramuzza, come riporta il Corriere del Veneto, ha definito “Condotte reiterate e sistematiche, non certo occasionali”.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di San Donà di Piave, a Venezia, dove si trova l’Rsa ‘Monumento ai Caduti’

I quattro operatori maltrattavano gli ospiti della struttura con violenza verbale e fisica, una situazione analoga a quella da poco scoperta in una Rsa di Imperia. Gli anziani venivano picchiati, lasciati senza cibo per giorni e, in alcuni casi, gli venivano persino forniti dei farmaci non prescritti dai loro medici.

Sono stati registrati a carico di uno degli operatori anche gravissimi atti di ripetute violenze sessuali su anziane allettate e invalide, che non potevano difendersi.

Sono 4 gli operatori coinvolti, accusati di maltrattamenti aggravati dallo stato di infermità delle vittime. Fabio Danieli, un 47enne di Jesolo, e la compagna Maria Grazia Badalamenti, 61enne palermitana, entrambi residenti a San Donà di Piave, sono stati condotti in carcere.

La 60enne Anna Pollazzon, di origini lucchesi ma residente a San Donà, e Margie Rosiglioni, 65enne sandonatese, sono invece ai domiciliari.

Insieme a loro, altre 4 colleghe sono indagate per minacce. Già lo scorso 25 novembre un altro operatore, Davide Barresi, era stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata su tre pazienti della struttura e si trova al momento in carcere. L’uomo era stato già indagato in passato per condotte analoghe in una Rsa nel bellunese, ma era stato assolto in appello.

Le indagini sulla struttura