Anche Lapo e Ginevra Elkann indagati nel caso dell'eredità Agnelli, effettuate nuove perquisizioni

Nuovo capitolo nell’intricata vicenda giudiziaria sull’eredità di Gianni Agnelli che vede contrapposti da una parte Margherita Agnelli e dall’altra i suoi tre figli. Oltre a John Elkann, nell’indagine della guardia di finanza risulterebbero indagati anche il fratello e la sorella, Lapo e Ginevra Elkann. Le Fiamme Gialle intanto hanno effettuato nuove perquisizioni.

Eredità Agnelli, nuove perquisizioni della guardia di finanza

Si allarga l’inchiesta della procura di Torino sull’eredità di Gianni Agnelli e della moglie Marella Caracciolo, avviata dopo un esposto presentato da Margherita Agnelli, figlia dell’Avvocato.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nella giornata di oggi, 7 marzo, la guardia di finanza ha effettuato nuove perquisizioni nell’ambito dell’indagine sulle presunte violazioni fiscali di Marella Caracciolo.

Indagati anche Lapo e Ginevra Elkann

Nel decreto di perquisizione firmato dal pm risulterebbero indagati anche Lapo e Ginevra Elkann.

I due andrebbero così ad aggiungersi al fratello John Elkann, ceo di Stellantis, a Gianluca Ferrero, storico commercialista della famiglia e attuale presidente della Juventus, e al notaio svizzero che curò l’eredità della vedova di Gianni Agnelli.

Dunque tutti e tre i figli di Margherita Agnelli risulterebbero indagati nell’indagine avviata dalla procura di Torino che si inserisce nella battaglia legale sull’eredità Agnelli che la figlia dell’Avvocato sta portando avanti da anni.

Tra le contestazioni anche truffa ai danni dello Stato

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera si sarebbe allargato anche il fronte delle indagini, con nuove contestazioni.

Oltre agli anni 2018 e 2019, le verifiche della finanza sulle presunte dichiarazioni fraudolente di Marella Caracciolo sarebbero state estese anche agli anni 2016 e 2017.

Inoltre tra le ipotesi di reato ci sarebbe anche la truffa ai danni dello Stato, perché con la successione in Svizzera della vedova Agnelli non sarebbero state pagate le tasse di successione in Italia.