Amadeus a Sanremo 2024 replica in diretta alle polemiche su John Travolta e parla di Giovanni Allevi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Inizia con un Amadeus polemico la terza serata del Festival di Sanremo 2024. Il direttore artistico ha voluto tornare sul caso del giorno, le polemiche su John Travolta che hanno tenuto banco per tutta la giornata e che lo hanno anche visto sbottare in conferenza stampa. Amadeus ha replicato in diretta alla critiche, parlando anche di Giovanni Allevi.

Sanremo, Amadeus replica in diretta alle critiche su John Travolta

Aprendo la terza serata del Festival di Sanremo 2024, Amadeus si è preso qualche momento per togliersi un sassolino dalla scarpa e replicare alle critiche piovute sul caso legato a John Travolta.

“Si è parlato tanto, secondo me troppo, di John Travolta, ma credo non si sia dato il giusto spazio alla testimonianza del maestro Giovanni Allevi e facciamo nostro il suo insegnamento”, ha detto Amadeus.

Fonte foto: ANSA

“Noi ci accettiamo in tutto ciò che siamo anche nella nostra leggerezza, che poi è la leggerezza della felicità”, ha concluso, suscitando un forte applauso nella platea dell’Ariston.

Le polemiche su John Travolta

Per tutta la giornata si è parlato del caso di John Travolta, ospite della seconda serata di Sanremo 2024, sia sul tema della presunta pubblicità occulta alle scarpe che sulla gag del ballo del Qua Qua, che ha visto l’attore protagonista assieme ad Amadeus e Fiorello.

Sui social in tanti hanno ironizzato sul ballo del Qua Qua a cui sarebbe stato costretto John Travolta, anche per via della liberatoria relativa ai diritti del video del balletto non firmata dall’attore.

“Se Travolta non si è divertito, se poi non gli è piaciuta la gag mentre eravamo in diretta non ci posso fare nulla, ma lo avevamo avvisato di ciò che sarebbe successo. Non c’è stata nessuna trappola, sapeva tutto. Si sta creando in caso dove un caso non c’è”, ha dichiarato Amadeus in conferenza stampa.

Amadeus sbotta in conferenza stampa

Alla fine, all’ennesima domanda in conferenza stampa sulla performance di John Travolta, Amadeus si è lasciato andare e ha sbottato.

“Tutto questo dramma su Travolta sta succedendo perché sta andando tutto bene e allora ci si chiede: ‘Dove possiamo trovare la stronzata su cui polemizzare?’. Ma parliamo di Allevi, del cast di ‘Mare Fuori’, delle cose belle…”, ha detto.