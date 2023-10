Altro incidente a Gragnano sulla "statale della morte": scooter contro auto, un 19enne perde la vita

Ennesima vittima causata da un incidente stradale. Un ragazzo di 19 anni di Gragnano (Napoli) ha perso la vita nella serata di venerdì 6 ottobre.

Scontro fatale con un’Audi

L’incidente mortale è avvenuto sulla strada per Agerola (rinominata dalle persone del posto la “statale della morte”), nel tratto gragnanese, a ridosso del Rione Rosario.

Il 19enne, che viveva con la famiglia a Gragnano, era a bordo di uno scooter quando si è scontrato violentemente con una vettura, un’Audi.

Fonte foto: ANSA

Nella carambola è stato urtato un altro mezzo a due ruote su cui viaggiava un amico della vittima, che è rimasto ferito.

I soccorsi e i rilievi dei vigili urbani

Inutili i tentativi disperati di rianimare il ragazzo da parte del personale del servizio 118, arrivato sul posto. Purtroppo per il 19enne non c’è stato niente da fare.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati anche i vigili urbani che stanno lavorando per individuare le responsabilità e riferire poi le informazioni raccolte alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.

Gli incidenti mortali di Brescia a Grosio

Nella giornata di venerdì 6 ottobre si sono verificati altri due drammatici incidenti lungo lo Stivale.

A Brescia un’auto si è scontrata frontalmente con un furgone. L’uomo al volante della vettura è morto sul colpo, la donna al suo fianco è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e versa in condizioni gravi.

Dramma anche a Grosio, in Alta Valtellina, dove una ragazza di 17 anni è deceduta in un incidente stradale mentre era a bordo di una moto condotta da un coetaneo.

Per cause ancora da accertare, il mezzo a due ruote si è schiantato contro il guardrail, in via Volta. Un impatto che non ha lasciato scampo alla giovane, che è morta sul colpo.