Frontale devastante tra un'auto e un furgone a Ghedi nel Bresciano: uomo muore sul colpo, una donna è grave

Altro dramma stradale. Nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre 2023 si è verificato un tragico schianto frontale tra un’auto e un furgone a Ghedi, comune della Bassa Bresciana.

Il frontale sull’ex Statale 668 Lenese

Sulla vettura viaggiavano due persone: un uomo, che è deceduto, e una donna, ricoverata in condizioni gravi.

Come riferito dal Giornale di Brescia, l’incidente è avvenuto a Ghedi, lungo l’ex Statale 668 Lenese.

La ricostruzione: l’uomo ha perso il controllo della vettura

Secondo la prima ricostruzione, l’auto, una Suzuki, stava percorrendo la strada statale dirigendosi verso Manerbio. Nella direzione opposta, vale a dire sulla carreggiata che conduce a Montichiari, procedeva un furgone.

La persona alla guida della vettura, per motivi da accertare, ha perso il controllo dell’auto e avrebbe urtato prima un altro mezzo (ferita la conducente), che pure viaggiava verso Montichiari, poi sarebbe finito contro il furgone frontalmente.

Lo schianto è stato devastante. L’uomo al volante è deceduto, la donna al suo fianco è rimasta incastrata tra le lamiere. Solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Brescia e ai volontari di Verolanuova è riuscita ad uscire dall’abitacolo.

Traffico in tilt

Sul posto anche vari mezzi di soccorso e la Polizia Stradale.

Pesanti le ripercussioni che si sono verificate per quel che riguarda la viabilità con lunghe code che si sono formate in corrispondenza del luogo in cui è accaduto l’incidente. Il traffico è in parte stato deviato su una strada attigua.

La scorsa settimana l’incidente mortale a Orzinuovi

La scorsa settimana, sempre nella Bassa Bresciana, si è verificato un altro tragico incidente.

Un motociclista di 31 anni è morto in seguito a un incidente frontale contro un furgone. Il sinistro è avvenuto a Orzinuovi.

L’uomo è deceduto per via del violento impatto, con la moto che è andata in fiamme. La vittima, che ha perso la vita sul colpo, era originaria del vicino comune di Soncino.