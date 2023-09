Incidente mortale tra Orzinuovi e Roccafranca nel Bresciano: moto prende fuoco nell'urto con un furgone

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un motociclista di 31 anni ha perso la vita in un incidente frontale contro un furgone a Orzinuovi, in provincia di Brescia. In seguito al violento impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, la moto è andata in fiamme. La vittima originaria del vicino comune di Soncino è morta sul colpo.

L’incidente

Come riportato dalla testata ‘La Provincia Cremona’, il 31enne stava viaggiando in sella alla sua moto sportiva in direzione Roccafranca sulla strada provinciale 2, che collega il Comune bresciano con la vicina Orzinuovi. Intorno alle 16 il motociclista si è schiantato frontalmente contro un furgone all’altezza di cascina Montagnola.

Nell’impatto l’uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi delle ambulanze intervenute sul posto, compreso l’elicottero partito dall’Ospedale Civile di Brescia: nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per il giovane centauro non c’è stato nulla da fare.

Le prime ricostruzioni

A causa del violento scontro la moto ha preso fuoco andando a finire nel fossato che costeggia la strada provinciale. Per spegnere le fiamme è stato dunque necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, arrivati sul luogo dell’incidente insieme un’ambulanza ai carabinieri e alla polizia locale che hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica dello scontro.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine e riportare da ‘La Provincia di Cremona’, il furgone che ha incrociato la moto non avrebbe dato la precedenza, non è ancora chiaro se per distrazione oppure a causa di un malore o di un guasto meccanico.

