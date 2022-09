Alluvione nelle Marche: la Procura di Ancona apre un'inchiesta per omicidio colposo

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Sale a 11 il tragico bollettino con il numero dei morti dell’alluvione nelle Marche. La cifra è aggiornata con il ritrovamento del corpo privo di vita di un altro disperso.

Alluvione nelle Marche, sale a 11 il numero dei morti

È molto lontano il momento in cui dalle prime notizie sull’alluvione delle Marche si parlava di “possibili dispersi”, ma nelle ultime 72 ore abbiamo visto i numeri e gli aggiornamenti rincorrersi in un bollettino sempre più tragico.

Le località di Barbara, Ripe, Trecastelli, Ostra, Senigallia, Arcevia, Sassoferrato e la vallata dell’Esino, reduci da “una notte di terrore” così definita da Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, sono ancora nel fango e nell’acqua.

Fonte foto: ANSA Alluvione nelle Marche: la ricerca dei dispersi

Il maltempo non si placa. Mentre continuano le ricerche per il piccolo Mattia, 8 anni, e per Brunella Chiù, 56, è stata recuperata l’11esima vittima.

La Procura apre un’inchiesta per omicidio colposo

A presentare un esposto alla Procura di Ancona, che ha già aperto un’inchiesta, è il Codacons, che parla di “omissione di atti d’ufficio” e “concorso in omicidio colposo“.

L’associazione si è rivolta anche alla Corte dei Conti “affinché siano accertate le responsabilità di istituzioni ed enti locali. Siamo di fronte ad un disastro annunciato e da anni denunciamo l’assenza in Italia di un piano di prevenzione dei dissesti idrogeologici e il mancato utilizzo dei fondi per interventi strutturali sul fronte della messa in sicurezza del territorio”.

Le prime stime

Fabrizio Curcio ha firmato l’ordinanza per i primi interventi urgenti con lo stanziamento di 5 milioni di euro.

Nel contempo, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli è stato nominato commissario delegato. Alle famiglie sfollate saranno destinati dai 400 ai 900 euro ed è stata disposta la sospensione dei mutui.

A Camerino, il Comune ha effettuato una prima stima per 10 milioni di euro di danni.

Sull’alluvione nelle Marche si è espresso anche il Papa durante una dichiarazione rilasciata a ‘Il Mattino’: “La sfida del clima merita la stessa attenzione del Covid e della guerra”.