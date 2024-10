Alluvione a Valencia, Laura Pausini su Instagram: "Scioccata da quello che sta vivendo la mia Spagna"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La violenta alluvione che ha colpito la Spagna, e in particolare l’area di Valencia, ha suscitato la commossa reazione di Laura Pausini, che ha da sempre un legame speciale con la terra iberica. La cantante ha pubblicato un messaggio di incoraggiamento tramite le sue stories su Instagram.

Laura Pausini sull’alluvione in Spagna

L’artista è famosissima nella penisola iberica ed è molto legata al pubblico locale. Laura Pausini ama la Spagna al punto da considerarla quasi una seconda casa, dopo l’Italia.

Le immagini della devastazione causate dalla Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos, in italiano “depressione isolata nei livelli alti”), che ha provocato la morte di oltre 150 persone, hanno profondamente scosso la cantante. Questo il suo messaggio:

Scioccata da tutto quello che sta vivendo mia amata Spagna, molta forza.

Prima dell’alluvione in Spagna, Laura Pausini espresse la sua vicinanza alla popolazione anche in occasione della violenta ondata di maltempo in Emilia-Romagna.

Il rapporto di Laura Pausini con la Spagna

Laura Pausini è oggi la cantante italiana più famosa all’estero grazie ai suoi World Wide Tour e all’incisione di brani in portoghese, inglese, francese, spagnolo e catalano.

Fonte foto: IPA

7 aprile 2022, Madrid: la cantante alla premiere di “Laura Pausini – A pleasure to meet you”.

Pausini ha inoltre conquistato la simpatia del pubblico internazionale grazie alla partecipazione a una serie di programmi come X Factor España e La Voz España, in cui vinse come coach nel 2020. Laura Pausini ha inoltre partecipato a trasmissioni negli Stati Uniti e in Messico.

Carriera celebrata in Spagna

Nel 2019, Laura Pausini ricevette un invito per il Gala dei LOS40 Music Awards, il premio musicale più importante in Spagna, dove ritirò il trofeo alla carriera come artista femminile internazionale con maggiori vendite nel territorio iberico. L’invito coincise con i suoi 25 anni di carriera.

“Celebrare i miei 25 anni di carriera con questo incredibile premio mi dà la pelle d’oca!”, commentò. “Vorrei dedicare questo premio a tutti coloro che si sentono fragili e insicuri. A quelli che sentono di essere sottovalutati o non rispettati. L’album è un invito a essere forti e a ricordarci di non cambiare mai, solo per compiacere gli altri. Dobbiamo solo essere noi stessi”.

Nel 2023 Laura Pausini scelse Madrid (oltre a Milano e New York) per festeggiare i suoi 30 anni di carriera: i tre concerti, a ingresso libero previa registrazione, si tennero tutti nell’arco di 24 ore.