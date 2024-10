Alluvione a Valencia in Spagna, ponte si spacca a metà e crolla con le auto sopra: il video

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Crolla un ponte in Spagna. Il viadotto di un’autostrada si è spezzato a metà a causa delle forti piogge e delle inondazioni che hanno colpito la regione di Valencia nelle ultime ore: il terribile video del disastro.

Il ponte di una delle strade che portano nella direzione di Valencia è crollato a causa delle fortissime piogge e delle inondazioni che hanno colpito negli ultimi giorni la parte meridionale della Spagna.

Nel video si nota la strada a scorrimento veloce spezzata in due nella prossimità di un torrente ingrossato. Uno dei due sensi di marcia è quasi completamente privo di traffico, l’altro invece è pieno di auto e tir intrappolati.

Le immagini della ripresa aerea mostrano il viadotto spezzato in due lungo la zona meno trafficata, ma fanno vedere anche un pericoloso inarcamento della carreggiata più trafficata, con alcuni camion e automobili abbandonati.

Strade chiuse al traffico verso Valencia

La Direccion General de Trafico ha chiesto agli automobilisti di non spostarsi nella provincia di Valencia a meno che non ci sia una necessità emergenziale, per evitare la congestione delle strade già messe sotto stress dal maltempo.

Il crollo del ponte mostrato nel video si è infatti aggiunto al gran numero di strade chiuse a causa dell’inondazione che hanno reso molto complicato circolare in automobile nelle zone colpite e rallentato i soccorsi.

“Le corsie aperte sono ad uso prioritario per i servizi di emergenza e la fornitura di beni e servizi ai comuni interessati” ha infatti comunicato la Dgt, rilanciando sul social network X (già Twitter) il suo appello agli automobilisti.

Le inondazioni in Spagna

La parte meridionale della Spagna, in particolare la regione di Valencia, sono state colpite da una perturbazione eccezionale che ha causato l’inondazione di moltissimi comuni nei dintorni della città.

I danni sono incalcolabili. Al momento si contano 158 morti di cui la quasi totalità, 155, proprio nella Comunità Valenciana. Una persona è invece morta in Andalusia e due in Castilla-La Mancha.

Il fenomeno meteorologico estremo è stato causato da una sacca di aria fredda isolata in quota, una cosiddetta goccia fredda, che è entrata in contatto con l’aria calda del Mediterraneo, che negli ultimi mesi è 4 gradi più caldo della media del periodo. Questo ha causato una bassa pressione molto intensa e la caduta, in una zona tradizionalmente arida, di un enorme quantitativo di pioggia.