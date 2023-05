Allerta rossa per l'Etna, attese fontane di lava dal vulcano: appello della Protezione civile, voli a rischio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Dopo mesi di quiete il gigante dormiente si risveglia: aumenta il tremore vulcanico dell’Etna e scatta l’allerta rossa della Protezione civile della Regione Siciliana a causa della “altissima probabilità di accadimento imminente o in corso di fontane di lava“.

Etna, eruzione in arrivo secondo gli esperti

Dalle 16:44 di giovedì 18 maggio è in corso uno sciame sismico nell’area sommitale.

L’attività esplosiva viene registrata fra il cratere Bocca Nuova e la zona e sud-est del vulcano a quota 2,7 chilometri sopra il livello del mare.

Fonte foto: ANSA Una recente eruzione dell’Etna in una foto d’archivio.

Il capo del dipartimento della Protezione civile Salvo Cocina invita i “Comuni ad attivare i centri operativi comunali, le proprie strutture e il volontariato nonché le misure previste nel Piano di Protezione civile”.

Dopo una breve fase di diminuzione delle vibrazioni, a partire dalle 13:30 di giovedì 18 maggio la sezione etnea dell’Ingv (Istituto nazionale di geologia e vulcanologia) ha registrato un incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico.

L’evento sismico di maggiore portata è stato registrato alle 17:00 dall’Ing di Catania con una magnitudo di 1.9 gradi Richter.

Vento e nubi disturbano il monitoraggio dell’Etna

Ko la rete di videosorveglianza per via della copertura nuvolosa che cela alla vista la zona sommitale del vulcano.

Non sono solo le nubi a impedire il corretto monitoraggio dell’evento: l’attività infrasonica è bassa, ma gli esperti fanno notare che il numero degli eventi potrebbe essere sottostimato per via del forte vento.

Eventuali ceneri vulcaniche sarebbero trasportate verso oriente, come risulta dalle simulazioni messe in atto.

Aeroporto di Catania pienamente operativo

Non risulta compromessa l’operatività dell’aeroporto Fontararossa di Catania. L’allerta per i voli, il Vona, è passata da gialla ad arancione nel corso della giornata.

I catanesi e gli abitanti dei comuni etnei osservano le evoluzioni di “Idda”, altresì nota anche come “a Muntagna” (“Quella” e “la Montagna”, in siciliano), come sono soliti chiamare il vulcano attivo più grande d’Europa.

L’ultima eruzione vulcanica dell’Etna è iniziata il 27 novembre del 2022 per concludersi la sera del 14 febbraio 2023. Quella ancora precedente risale all’ottobre 2021.