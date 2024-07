Allerta rossa a Stromboli dopo l'eruzione del vulcano per la nube di cenere alta: cosa significa e i rischi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

A Stromboli l’allerta per il vulcano è passata da arancione a rossa. La decisione è stata presa dalla Protezione Civile dopo che nel pomeriggio di giovedì 4 luglio si è verificato un “flusso piroclastico che si è rapidamente sviluppato lungo la Sciara del fuoco raggiungendo la linea di costa e propagandosi in mare per diverse centinaia di metri”, spiega l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

I motivi dell’allerta rossa a Stromboli

La lava insomma, prodotta anche a quota 700 metri, ha raggiunto la costa, facendo sollevare una colonna di cenere che ha raggiunto i circa 2 chilometri.

L’attività del vulcano è in corso, così com’è stata nella giornata del 3 luglio quando un’altra colata lavica aveva compiuto lo stesso tragitto, raggiungendo il mare, come riporta Ansa.

Fonte foto: ANSA Un’altra visuale della spessa cortina di fumo dopo l’eruzione del vulcano

Allerta rossa per l’eruzione del vulcano: cosa significa

Portare l’allerta dal grado arancione a quello rosso significa potenziare il sistema di monitoraggio del vulcano e alimentare in modo ancora maggiore il passaggio di informazioni tra la comunità scientifica e le altre componenti della Protezione civile.

Si apre in questo senso la cosiddetta fase operativa di preallarme.

Vengono fatti più controlli sulla zona e sull’attività vulcanica, vengono coinvolte sia la Protezione civile locale che quella nazionale.

Perché si è arrivati all’allerta rossa a Stromboli

“Il cambiamento del livello di allerta è frutto delle segnalazioni delle fenomenologie e delle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai Centri di Competenza“, spiega una nota fornita dopo la riunione tra questi e la Protezione civile siciliana.

È intervenuto nella vicenda anche il sindaco del Comune di Lipari, che ha disposto alcune misure precauzionali per le persone presenti sull’isola. Il primo cittadino sarà costantemente aggiornato sull’evoluzione della situazione in modo da fare da tramite per i suoi concittadini che sono anche loro invitati a informarsi e attenersi alle indicazioni fornite dalle autorità.

Il vulcano Stromboli si trova sull’omonima isola nell’arcipelago delle Eolie, in Sicilia. È caratterizzato da continue eruzioni persistenti e di relativa intensità e durata, definite per l’appunto stromboliane. Anche l’altro vulcano della Regione, l’Etna, ha eruttato causando non pochi disagi.