Allerta meteo a Senigallia per la piena del Misa: paura per una nuova alluvione, strade e scuole chiuse

Prosegue l’allerta meteo a Senigallia, in provincia di Ancona, già colpita duramente dalla terribile alluvione che lo scorso settembre ha messo in ginocchio la città, provocando la morte di 12 morti.

Allerta meteo a Senigallia: le raccomandazioni ai residenti della città

In mattinata il Comune di Senigallia ha allertato la popolazione per la crescita del livello del fiume Misa, invitando i residenti a limitare gli spostamenti alle sole necessità e rimanere in casa fino alla comunicazione del termine della fase di emergenza.

Ai senigalliesi è stato anche raccomandato di non rimane nei piani seminterrati e, quando possibile, trasferirsi in quelli più alti delle proprie abitazioni.

Tutte le misure messe in atto a Senigallia per evitare ancora danni

Alcuni sottopassi, come quello di via Dogana Vecchia e di via Perilli, si sono allagati con il passaggio della piena del Misa, che ha inondato diverse parti della città.

Altre strade sono state chiuse al traffico nella zona a scopo precauzionale. Tra queste anche un lungo tratto della Strada Provinciale 360 Arceviese, a ridosso del municipio.

Il casello autostradale A14 è stato chiuso sia in entrata che in uscita. Interdetta anche la Strada Statale dal via Zanella alla rotatoria del Ciarnin, con deviazioni sulla complanare.

Le scuole sono rimaste chiuse sia a Senigallia che a Trecastelli e Arcevia. Anche a Urbino alunni e studenti non sono andati in classe oggi, ma per via della neve. I negozi hanno preparato paratie di protezione per impedire l’allagamento dei locali.

Allerta meteo fino al 24 gennaio, ma il livello del Misa si è abbassato

Il livello del fiume Misa ha iniziato in serata ad abbassarsi sensibilmente. La viabilità delle arterie stradali precedentemente chiuse è stata ripristinata e le attività sono riprese regolarmente. Anche le scuole apriranno nella giornata di domani 24 gennaio.

Tuttavia il Comune ha emanato l’allerta per criticità idrogeologica e idraulica fino alla mezzanotte, pertanto i cittadini sono invitati a non abbassare la guardia e non mettersi in viaggio.