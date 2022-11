Allerta gialla, arancione e rossa: cosa significano i tre colori e a quali pericoli e danni corrispondono

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Con l’arrivo delle piogge, sentiamo sempre più spesso parlare di allerta meteo e di rischio idrogeologico e rischio idraulico. La Protezione Civile monitora costantemente la situazione in Italia, avvertendo la popolazione sui possibili pericoli che potrebbero arrivare in caso di forti temporali con fulmini e bombe d’acqua.

I fenomeni idrogeologici e idraulici sono anche le alluvioni, i cicloni, le crisi idriche, l’erosione delle coste, le frane, la nebbia, la neve, il gelo, le ondate di calore, la grandine, le subsidenze e gli sprofondamenti, le valanghe, i forti venti e le mareggiate.

Per questo il Dipartimento ha elaborato una tabella delle allerte e delle criticità, contenuta nelle indicazioni operative del 10 febbraio 2016 con i metodi e i criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del sistema di allentamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile.

La tabella descrive per ogni livello di criticità o allerta, suddiviso per tipologia di rischio, gli scenari che potrebbero verificarsi sul territorio nazionale e i possibili effetti e danni associati. Non si tratta di un documento esaustivo di ogni fenomeno che potrebbe verificarsi, ma serve a cittadini e soccorritori per capire in che modo tutelarsi e intervenire. Si va da un livello di allerta nullo, il verde, per arrivare quello rosso.

Allerta verde o assente

Con il livello verde si ha un’assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è del tutto possibile escludere alcuni eventi a livello locale.

In caso di rovesci e temporali potrebbero cadere fulmini o avvenire grandinate, potrebbero esserci forti raffiche di vento, allagamenti localizzati dovuti al difficoltà dei sistemi di smaltimento delle acque, piccoli smottamenti, caduta di massi.

I danni in questo caso sono sempre localizzati.

Allerta gialla o ordinaria

Il primo livello è quello giallo. Indica un’allerta di tipo ordinario.

Allerta gialla idrogeologica

Con questo tipo di allerta si possono verificare i seguenti fenomeni localizzati.

Erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate.

Ruscellamenti superficiali, ovvero lo scorrimento di acque piovane sul suolo, con possibili fenomeni di trasporto di materiale.

Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali e strutture artificiali, come le tombature dei torrenti, i restringimenti, le occlusioni delle luci dei ponti.

Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

Caduta massi.

Gli eventi franosi possono verificarsi anche in assenza di piogge per cause legate a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione del terreno.

Allerta gialla idrogeologica per temporali

Con questo tipo di allerta, caratterizzato da un’elevata incertezza previsionale, si possono verificare i fenomeni legati all’allerta gialla idrogeologica, sebbene caratterizzati da una maggiore rapidità di evoluzione e una maggiore intensità locale. Si possono verificare inoltre i seguenti eventi.

Fulminazioni.

Grandinate.

Forti raffiche di vento.

Allerta gialla idraulica

In questo scenario si possono verificare i seguenti fenomeni localizzati.

Incremento dei livelli dei corsi d’acqua maggiori, generalmente contenuti all’interno dell’alveo.

Anche senza la pioggia, il transito dei deflussi nei corsi d’acqua maggiori può determinare delle criticità.

Effetti e danni dell’allerta gialla

L’allerta gialla rappresenta pericoli occasionali per la sicurezza delle persone, con la possibile perdita di vite umane per cause accidentali. Si possono osservare i seguenti localizzati.

Allagamenti di locali interrati e di quelli che si trovano al piano terra lungo le vie potenzialmente interessate da deflussi idrici.

Danni alle infrastrutture, agli edifici e alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e industriali interessati da frane, colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque.

Temporanee interruzioni della rete stradale o della rete ferroviaria in prossimità di solchi scavati dalle acque, canali, zone depresse come sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi.

Limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e industriali in alveo.

Ulteriori effetti in caso di temporale possono essere i seguenti.

Danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento.

Rottura di rami, caduta degli alberi e abbattimento dei pali, della segnaletica e delle impalcature, con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi, in particolare quelli che riguardano telefonia e la corrente elettrica.

Danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa delle grandinate.

Innesco di incendi e lesioni dovuti alla caduta dei fulmini.

Allerta arancione o moderata

Il secondo livello è quello arancione. Indica un’allerta di tipo moderato.

Allerta arancione idrogeologica

In questo scenario si possono verificare i seguenti fenomeni diffusi.

Instabilità di versante, localmente anche profonda, in contesti geologici particolarmente critici.

Frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango.

Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, e possibili voragini per fenomeni di erosione.

Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali e strutture artificiali, come le tombature dei torrenti, i restringimenti, le occlusioni delle luci dei ponti.

Caduta massi in più punti del territorio.

Anche senza la pioggia, si possono verificare fenomeni franosi significativi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione del terreno.

Allerta arancione idrogeologica per temporali

Questo scenario è caratterizzato da un’elevata incertezza previsionale. I fenomeni dell’allerta arancione idrogeologica, si possono verificare con estrema rapidità a causa di temporali forti, diffusi e persistenti. Si possono verificare inoltre i seguenti eventi.

Fulminazioni.

Grandinate.

Forti raffiche di vento.

Allerta arancione idraulica

L’allerta arancione idraulica prevede i seguenti tipi di fenomeni.

Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua maggiori, con inondazioni delle aree circostanti e delle zone golenali, interessamento degli argini.

Fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell’alveo.

Occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d’acqua maggiori.

Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d’acqua maggiori può determinare criticità.

Effetti e danni dell’allerta arancione

Ci sono pericoli per la sicurezza delle persone, con possibili perdite di vite umani. Gli effetti diffusi sono i seguenti.

Allagamenti di locali interrati e di quelli posti al piano terra lungo vie potenzialmente interessate dal passaggio dell’acqua.

Danni e allagamenti a singoli edifici o centri abitati, alle infrastrutture, agli edifici e alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e industriali interessati da frane o da colate rapide.

Interruzioni della rete stradale o ferroviaria in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate di detriti, o in zone depresse in prossimità del reticolo idrografico.

Danni alle opere di contenimento, regimazione e attraversamento dei corsi d’acqua.

Danni alle infrastrutture, agli edifici e alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e industriali situati in aree inondabili.

Di seguito gli ulteriori effetti in caso di temporale.

Danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento.

Rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento dei pali, della segnaletica e delle impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa delle grandinate.

Innesco di incendi e lesioni a causa dei fulmini.

Fonte foto: ANSA Acqua al livello della rete ferroviaria.

Allerta rossa o elevato

Il terzo e più alto livello è quello rosso. Indica un’allerta di tipo elevato.

Allerta rossa idrogeologica

Con questo livello di allerta, il più alto, si possono verificare i seguenti fenomeni numerosi ed estesi.

Instabilità di versante, anche profonda, anche di grandi dimensioni.

Frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango.

Ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di trasporto di materiale.

Possibili voragini a causa dell’erosione del suolo.

Rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con estesi fenomeni di inondazione.

Occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d’acqua minori.

Caduta massi in più punti del territorio.

Allerta rossa idrogeologica per temporali

Questo livello di allerta non è contemplato. Il massimo livello di allerta per quanto riguarda i temporali è infatti quello arancione.

Allerta rossa idraulica

Con l’allerta rossa idraulica si possono verificare i seguenti fenomeni numerosi o estesi.

Piene fluviali dei corsi d’acqua maggiori, con estesi fenomeni di inondazione anche di aree distanti dai fiumi.

Diffusi fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell’alveo.

Fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, sormonto dei ponti e altre opere di attraversamento, nonché salti di meandro.

Occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d’acqua maggiori.

Anche in assenza di piogge, il transito dei deflussi nei corsi d’acqua maggiori può determinare criticità.

Effetti e danni dell’allerta rossa

L’allerta rossa si traduce con un grave pericolo per la sicurezza della persona e con possibili perdite di vite umane. Gli effetti sono estesi e gravi.

Danni a edifici e centri abitati, alle attività e alle colture agricole, ai cantieri e agli insediamenti civili e industriali, sia vicini sia distanti dai corsi d’acqua, per via degli allagamenti o perché coinvolti dalle frane o da colate rapide.

Danni o distruzione di infrastrutture ferroviarie e stradali, di argini, di ponti e di altre opere idrauliche.

Danni a beni e servizi.

Danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento.

Rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento dei pali, della segnaletica e delle impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa delle grandinate.

Innesco di incendi e lesioni a causa dei fulmini.