Allarme bomba all'aeroporto di Olbia: evacuato lo scalo, sospesi arrivi e partenze. Indagine degli artificieri

Nella serata di martedì 17 ottobre un allarme bomba è stato lanciato nell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, provocando il panico delle persone presenti. A destare preoccupazione una telefonata anonima, che ha paventato la presenza di un ordigno esplosivo nello scalo. L’eventoe ha causato l’evacuazione immediata dell’aerostazione, gettando nel caos partenze e arrivi, con tutti i voli che sono stati sospesi. Gli artificieri sono giunti rapidamente sul posto per le indagini del caso.

L’allarme bomba

L’allarme bomba improvviso e inquietante ha messo in subbuglio l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Una soffiata anonima a scatenare il panico, rendendo necessaria l’evacuazione dello scalo gallurese e la sospensione di tutti i voli in partenza e arrivo.

La maggior parte dei passeggeri si è riversata sul piazzale antistante l’aeroporto, che è stato prontamente sgomberato dai taxi e da altri mezzi di trasporto. Qui, sono stati distribuite bottigliette d’acqua per mitigare l’impatto dell’evacuazione.

Fonte foto: ANSA In seguito a una telefonata anonima tutti i voli in partenza e arrivo per Olbia sono stati sospesi

Valigia sospetta

Le prime informazioni indicano che i sospetti potrebbero concentrarsi su un volo della compagnia Aerolinea, presumibilmente legati a un bagaglio proveniente da Milano Linate, con una prevista ripartenza per il capoluogo lombardo alle 19.

La situazione è ancora in fase di verifica da parte delle forze dell’ordine e degli artificieri, mentre i passeggeri di almeno due voli in arrivo sono stati costretti a rimanere a bordo dei velivoli.

Aeroporto presidiato

L’accesso all’aeroporto è stato prontamente presidiato dalle forze dell’ordine e dagli addetti della Geasar, la società incaricata della gestione aeroportuale.

Alcuni dipendenti chiave, come il personale del bar, dell’università e delle attività commerciali, insieme al personale di bordo dell’aeroporto, al personale sanitario e agli operatori di rampa, sono stati fatti gradualmente rientrare nell’area interna allo scalo dopo le 19,30..

Alle 20,30 la situazione è ritornata gradualmente in direzione di una normalizzazione, anche se l’attenzione rimane massima.

Allerta terrorismo

L’episodio avvenuto all’aeroporto di Olbia desta particolare apprensione a causa dell’attuale contesto internazionale, con il conflitto in Israele a determinare un aumento diffuso dell’attenzione nei luoghi sensibili in tutta Europa.

Di recente la tensione è cresciuta in Francia a causa di un possibile ordigno esplosivo al Louvre e un episodio simile presso una scuola di Arras, oltre che per un allarme bomba a Versailles, che è stato poi replicato martedì 17 ottobre presso la celebre reggia a distanza di pochi giorni.