Allagamenti a Cecina e nel Pisano per il maltempo in Toscana, torrenti tracimati: 15 persone tratte in salvo

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla Toscana nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre, provocando allagamenti a Cecina e nella provincia di Pisa. Il centro nel Livornese è finito sott’acqua, così come buona parte dei territori dei comuni pisani di Riparbella, Castellini Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola, dove canali e torrenti hanno tracimato. Sommerse strade e case, con una quindicina di persone tratte in salvo dai Vigili del fuoco dai tettucci delle auto trascinate via dall’acqua.

Cecina sott’acqua

Nonostante dopo due giorni di allerta arancione la fine del rischio temporali fosse fissata per la mezzanotte di venerdì, una grande quantità d’acqua ha investito la Val di Cecina, colpendo nuovamente il comune del Livornese già inondato la settimana prima dal fiume omonimo, con circa 70 mm di pioggia caduti in un’ora.

Il nubifragio ha portato all’interruzione della corrente elettrica in diverse zone della città e all’allagamento di strade e scantinati.

La zona della Toscana tra il Livornese e il Pisano interessata dagli allagamenti

Gli allagamenti nel Pisano

Nella provincia di Pisa i Vigili del fuoco sono al lavoro con le operazioni di svuotamento delle abitazioni dall’acqua, con cinque squadre ordinarie e tre specializzate in soccorso alluvionale all’opera su tutto il territorio.

“A Riparbella 120 mm di pioggia caduti nelle ultime tre ore, superiore alla media di un intero mese” ha scritto sui social il governatore toscano Eugenio Giani.

“I mezzi di soccorso e di protezione civile sono sempre al lavoro sulle strade. Fortunatamente non risultano persone ferite – ha dichiara il sindaco di Riparbella Salvatore Neri – Il territorio di Riparbella è stato duramente colpito questa notte, permangono criticità: si raccomanda la massima attenzione, stare lontani dai corsi d’acqua e dalle zone allagate, sono ancora possibili smottamenti e cedimenti”.

Torrenti e fiumi esondati

Il paese è rimasto isolato per gli allagamenti in seguito all’esondazione del torrente Botra. Intorno alle 2 di notte ha straripato anche il fiume Fine nel Comune di Castellina Marittima, sommergendo diverse abitazioni del comune.

A Terricciola è tracimato il fiume Cascina in località La Fraschetta dove è stata evacuata una famiglia con bambini piccoli.

Anche Montescudaio è stato “duramente colpito dalle forti piogge delle ultime ore” ha scritto il Comune, segnalando l’allagamento della frazione di Fiorino, mentre la zona di Casagiustri e la strada provinciale sono piene di detriti. “Si invita a fare la massima attenzione ed evitare gli spostamenti se non strettamente necessari” è l’avviso dell’amministrazione.