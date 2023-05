Addio all'opinionista Maria Giovanna Maglie: aveva 70 anni, l'annuncio della collega dopo la ricaduta

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Lutto nel mondo del giornalismo per la morte di Maria Giovanna Maglie, saggista e opinionista morta a Roma nella notte di martedì 23 maggio 2023. Maglie, che soffriva di problemi di salute da alcuni mesi, aveva 70 anni.

L’annuncio della morte

A dare l’annuncio della morte della scrittrice è stata l’amica e collega Francesca Chaouqui, che sui social ha aggiornato tutti i follower.

“Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa mattina alla Casa del Padre”, le parole di Chaouqui, che ha svelato che la 70enne era stata ricoverata nella notte al San Camillo Forlanini di Roma a causa di una complicazione venosa. “Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace” le parole dell’amica.

+++Amici miei, @mgmaglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace. +++ — Francesca Chaouqui (@FrancescaChaouq) May 23, 2023

I problemi di salute

Maria Giovanna Maglie, 70 anni, da alcuni mesi soffriva di problemi di salute. A dicembre, durante la maratona elettorale a Quarta Repubblica, aveva accusato un malore che l’aveva portata al ricovero per due mesi in ospedale.

L’ex giornalista e saggista raccontò di essersi sentita male come se si fosse “spenta la luce“. Al Corriere della Sera, raccontò di aver subito diverse operazioni al cuore a causa di un aneurisma dell’aorta.

La ricaduta e la morte

Negli ultimi mesi l’opinionista non ha fatto più avere aggiornamenti sul suo stato di salute. Ad aggiornare i follower ci ha pensato Chaouqui, che solo qualche giorno fa aveva fatto sapere che Maglie era stata nuovamente ricoverata a causa dell’infezione della ferita allo sterno.

“Vi saluta e vi ringrazia per i tanti messaggi di solidarietà e amicizia. Forza aria Giovanna” aveva scritto l’amica e collega che martedì 23 maggio 2023 ha annunciato la sua scomparsa.

Chi era Maria Giovanna Maglie

Nata a Venezia nel 1952, Maria Giovanna Maglie è stata saggista e opinionista, volto noto dei salotti politici della tv. Laureata in Filosofia alla Sapienza di Roma, è stata firma dell’Unità dal 1979 al 1987 come inviata in America Latina per la politica internazionale,.

Assunta in Rai nel 1989, è stata anche inviata in Medio Oriente e corrispondente da New York fino al 1993. In carriera anche collaborazione con la Radio, da Radicale a Radio24, così come con Il Giornale e Il Foglio. Scrittrice della biografia di Oriana Fallaci, nel 2022 ha pubblicato “Addio Emanuela. La vera storia del caso Orlandi” in cui ha ricostruito il tanto dibattuto e discusso caso della scomparsa di Emanuela Orlandi.

Dal 2015 editorialista di Dagospia, dal 2016 non era più iscritta all’Ordine dei giornalisti a causa del mancato pagamento delle quote annue d’iscrizione. Nell’ultimo periodo, come detto, aveva frequentato tanti salotti politici della tv, da Mediaset a La7.

Il cordoglio social

Tra i primi a scrivere un messaggio di cordoglio sui social è stato Matteo Salvini, attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il leader della Lega ha ricordato così Maria Giovanna Maglie: “Amica dalla voce forte e originale, oratrice appassionata, giornalista e intellettuale raffinata, soprattutto donna coraggiosa, indipendente e libera”.



L’Italia aveva ancora tanto bisogno di te, ci mancherai amica mia. Buon viaggio Maria Giovanna, amica dalla voce forte e originale, oratrice appassionata, giornalista e intellettuale raffinata, soprattutto donna coraggiosa, indipendente e libera.L’Italia aveva ancora tanto bisogno di te, ci mancherai amica mia. pic.twitter.com/387SJEfd6Y — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 23, 2023

Salvini, che mesi fa aveva ricevuto l’endorsement dall’ex giornalista, ha scritto: “L’Italia aveva ancora tanto bisogno di te, ci mancherai amica mia”.