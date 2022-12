La giornalista Maria Giovanna Maglie ricoverata da due mesi: il suo messaggio dal letto dell'ospedale

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La giornalista e scrittrice Maria Giovanna Maglie è ricoverata in ospedale da due mesi. È stata lei stessa ad aggiornare i suoi follower con un tweet che la ritrae sul letto d’ospedale. “Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri”, ha scritto Maria Giovanna Maglie.

Il messaggio di Maria Giovanna Maglie

Esattamente da due mesi la giornalista era scomparsa dalla tv, dove era spesso ospite come opinionista. Lo scorso settembre Maria Giovanna Maglie aveva accusato un malore durante la trasmissione “Quarta Repubblica”, condotta da Nicola Porro e in onda su Rete Quattro.

Sui canali social, sollecitata proprio su quell’episodio, aveva risposto così a un utente: “Mi fa piacere sapere di essere stata chiara perché stavo male l’altra sera, ho avuto un malore mentre ero in diretta. Eppure ce l’ho fatta”.

Il malore che ha colpito la giornalista Maria Giovanna Maglie

La nota giornalista, che nella foto pubblicata su Twitter si mostra con il suo ultimo libro pubblicato, sulla vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi, non ha specificato di quale natura siano i problemi di salute che la affliggono da due mesi.

Su Twitter il post ha ricevuto migliaia di like e centinaia di messaggi di sostegno. Il malore improvviso aveva colpito Maria Giovanna Maglie durante la maratona televisiva in occasione delle ultime elezioni.

“A un certo punto mi si è spenta la luce”, ha raccontato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri pic.twitter.com/FFC62ygugP — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) December 2, 2022

I ringraziamenti di Maria Giovanna Maglie per i tanti messaggi di sostegno

Nella stessa intervista la giornalista ha fatto maggiore chiarezza, spiegando che la sera stessa del malore era stata operata d’urgenza allo European Hospital di Roma per un problema cardiaco. Poi sono subentrate diverse complicazioni che hanno inevitabilmente allungato i tempi di degenza.

Maria Giovanna Maglie ha anche spiegato il motivo del post pubblicato sui social: un modo per rispondere alle tante persone che chiedevano conto della sua assenza dalla televisione.

“Ho ricevuto decine di migliaia di messaggi di affetto, un riscontro del tutto inatteso che mi ha dato grande conforto in un momento così doloroso”, ha detto nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera.