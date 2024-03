36enne morto a Mozzate vicino Como in un incidente: investito da pezzo di camion, dinamiche ancora poco chiare

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragico incidentea Mozzate, lungo la Varesina, in provincia di Como. Un uomo di 36 anni ha perso la vita in seguito a un incidente. Le dinamiche sfuggono ancora agli agenti giunti sul posto. Si sospetta che il camion lo abbia colpito, ma non direttamente e che all’arrivo dei medici fosse ormai tardi per la vittima.

Incidente a Mozzate: 36enne muore

Un uomo di 36 anni ha perso la vita lungo la Varesia. Il tragico incidente è stato causato da un camion che percorreva la via nello stesso verso della vittima.

È accaduto nel pomeriggio di oggi (mentre a sud di Roma in un incidente venivano coinvolti tre bambini), verso le 16:40, nel territorio di Mozzate. Si tratta di un paese in provincia di Como, a poca distanza dal confine con Cislago.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente a Mozzate, in provincia di Como: un pezzo di camion uccide un uomo

Colpito da un pezzo di camion

Le dinamiche dell’incidente sono ancora poco chiare, ma i primi racconti portano verso un episodio tragico quanto non comune: un pezzo di camion si è staccato ed è finito contro l’uomo (a Taranto un giovane è finito contro un muro).

Potrebbe essere questa la causa della morte del 36enne. Una volta colpito, l’uomo ha chiesto aiuto. In poco tempo sono giunti i soccorsi, tra cui un elicottero da Como, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le auto mediche e le forze dell’ordine della caserma dei carabinieri della compagnia di Cantù. Sono stati loro a eseguire i primi rilievi e ad avviare le indagini per stabilire le responsabilità dell’accaduto. Tra le ipotesi quella del pezzo di camion, raccontata dai testimoni, ma da verificare.

Al momento della chiamata dei soccorsi, si sono mossi anche i vigili del fuoco (necessari per rimuovere i resti del mezzo dalla carreggiata) e un elicottero medico per il trasporto (se necessario) del ferito grave. Purtroppo all’arrivo dei medici, per il 36enne non c’era già più nulla da fare.