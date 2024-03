Scontro fra tre auto sulla Pontina ad Ardea vicino Roma: morta una bambina di 8 anni, feriti altri tre bimbi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragico incidente stradale a sud di Roma. Una bambina di 8 anni è morta nello scontro fra tre auto avvenuto sulla via Pontina Vecchia all’altezza di Ardea. Nello schianto sono rimaste ferite diverse altre persone, tra cui altri tre bambini.

Scontro fra tre auto sulla Pontina Vecchia ad Ardea

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 marzo, ad Ardea in provincia di Roma.

Come riporta Ansa, poco prima delle 16 c’è stato uno scontro che ha coinvolto tre autovetture sulla via Pontina Vecchia.

L'incidente è avvenuto sulla Pontina Vecchia ad Ardea

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ardea, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia locale.

Morta una bambina di 8 anni

Terribile l’impatto, nel violento scontro è morta una bambina di 8 anni: inutili i soccorsi, per la piccola purtroppo non c’è stato niente da fare.

Secondo quanto riporta Ansa, nell’incidente sono rimasti feriti altri tre bambini, tutti tra gli 8 e i 10 anni: sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, ma non sarebbero in gravi condizioni.

Grave invece un adulto che si trovava al volante di una delle auto coinvolte, è stato portato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale San Camillo di Roma.

La dinamica

Ancora da chiarire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente stradale. I rilievi e le indagini sono affidate alla polizia locale di Ardea.