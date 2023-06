23enne russo divorato e ucciso da uno squalo a Hurghada in Egitto: turisti sotto shock assistono alla scena

Dramma in Egitto, nella città turistica di Hurghada. Un cittadino di 23 anni di nazionalità russa, mentre si trovava in mare non distante dalla spiaggia, è stato divorato da uno squalo innanzi a diverse persone che hanno assistito alla scena impietrite.

L’attacco mortale dello squalo

Il video della tragedia è diventato virale sui social e sta provocando sgomento in quanto si tratta di immagini macabre in cui si vede l’uomo essere più volte attaccato dall’animale fino a sparire sott’acqua. Nessuno è riuscito a intervenire in tempo per salvare la vittima, anche perché lo squalo ha agito in tempi rapidissimi.

La conferma del consolato generale russo

A confermare la drammatica notizia via Telegram è stato il consolato generale russo a Hurghada che ha invitato i connazionali a prestare molta attenzione quando sono in acqua e a rispettare rigorosamente qualsiasi divieto di balneazione imposto dalle autorità locali.

Fonte foto: ANSA

La cattura dello squalo, le indagini e i precedenti

Il ministero dell’Ambiente egiziano ha reso noto che una squadra di lavoro specializzata ha catturato lo squalo che ha attaccato l’uomo per condurre le indagini.

Circa un anno fa si era verificato un episodio simile a Hurghada con le autorità che avevano chiuso una zona della costa del Paese affacciata sul Mar Rosso. La decisione fu presa dopo che uno squalo aveva attaccato un turista austriaco, causandone la morte.

Ancor più recente il caso che ha visto a Cancun, in Messico, uno squalo attaccare un bambino di 10 anni. Il piccolo è stato morso a una gamba mentre si trovava in acqua ed ha riportato lesioni gravi.

Il 25 settembre scorso un’altra tragedia, in Sudafrica. Una donna è morta dopo essere stata attaccata da uno squalo bianco lungo 4 metri nei pressi della riva di una spiaggia a Plettenberg Bay. La 39enne è deceduta sotto gli occhi del marito e della figlia di 5 anni.