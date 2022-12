Zurigo, bambino trovato morto per strada: mistero sulla causa del decesso

Un bambino è stato trovato morto a Zurigo da un passante nella mattina di mercoledì 21 dicembre. Il corpo del piccolo era riverso sulla strada, e il residente ha subito allertato le forze dell’ordine. Le cause che hanno portato al decesso restano un mistero.

Zurigo, bambino trovato morto per strada

Erano le 8:15 quando un passante che transitava lungo la Escher-Wyss-Platz nel quinto distretto della città di Zurigo, in Svizzera, ha notato il corpo di un bambino riverso sull’asfalto.

L’uomo ha subito allertato le forze dell’ordine che si sono portate sul posto. Per il piccolo, purtroppo, non c’era più niente da fare: le autorità non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’ipotesi dell’incidente

Secondo le prime indiscrezioni raccolte dal quotidiano ’20 minuten’ da parte di alcuni testimoni, si suppone che il bambino stesse andando a scuola per poi rimanere coinvolto in un incidente.

Un secondo passante accorso dopo l’avvistamento del primo testimone che ha allertato le autorità, ha riferito a ’20 minuten’: “Mentre attraversavo Escher-Wyss-Platz ho visto il bambino sdraiato sulla strada. Era sdraiato sulla pancia e aveva una ferita sulla testa“.

La polizia municipale dichiara che le dinamiche che hanno cagionato la morte del bambino non sono ancora chiare, per questo le autorità cercano testimoni.

I residenti: “Zona pericolosa per i pedoni”

Secondo alcuni residenti intercettati dalla redazione del quotidiano svizzero, la Escher-Wyss-Platz sarebbe pericolosa per i pedoni.

“Il luogo dell’incidente in particolare è considerato pericoloso. Devi davvero stare attento a causa dei tram e delle macchine che passano di qui”, riflette un passante. Qualcun altro aggiunge: “Mio figlio ha paura anche dei ciclisti, alcuni dei quali non sono premurosi”.

“Porterò i miei figli a scuola tutti i giorni fino alla terza elementare”, riferisce un genitore. Per rispondere a queste segnalazioni interviene Nadja Häberli, portavoce della polizia municipale, che afferma: “Negli ultimi cinque anni non ci sono stati incidenti con pedoni registrati dalla polizia. Il sito non è quindi un punto critico per gli incidenti e finora non è stato analizzato in modo specifico”.

Per questo le autorità promettono che si adopereranno per fare gli opportuni rilievi e garantire più sicurezza nella zona.

Per il bambino, intanto, è stata disposta l’autopsia. Non ci sono notizie, per il momento, sull’arrivo dei genitori per il riconoscimento della salma. Il 4 dicembre un bambino è rimasto vittima di un incidente a Nizza Monferrato.