Nizza Monferrato, bambino di un anno muore in incidente stradale: feriti i genitori

Un bambino di un anno ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto a Nizza Monferrato, nella provincia di Asti, in Piemonte, nella serata di sabato 3 dicembre.

L’incidente stradale

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Corriere della Sera’, l’automobile su cui viaggiava il bimbo, assieme ai suoi genitori (di origine macedone), si è scontrata con un altro veicolo con a bordo 3 persone.

La dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita il bimbo di un anno è ancora da ricostruire.

L'incidente stradale è avvenuto nella serata di sabato 3 dicembre a Nizza Monferrato, in provincia di Asti.

Le cause

Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia Stradale di Asti. Tra le ipotesi prese in considerazione come possibili cause dello scontro tra le due automobili c’è quella del fondo stradale reso viscido dalla pioggia.

I soccorsi

Il bambino di un anno e la madre, di 22 anni, sono subito apparsi i feriti più gravi: sono stati estratti dai Vigili del Fuoco e sono stati immediatamente trasportati ad Alessandria in codice rosso. Il piccolo è poi deceduto nella notte tra sabato e domenica, a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Gli altri feriti, tra cui il papà del bambino, di 33 anni, erano in condizioni meno critiche. Si trovano in osservazione in ospedale. Anche la mamma del piccolo, nel frattempo, è risultata fuori pericolo: avrebbe riportato un trauma facciale.