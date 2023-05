Zelensky intervistato da Bruno Vespa in diretta a Porta a Porta: quando va in onda e chi ci sarà in studio

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Sabato 13 maggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Roma per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e Papa Francesco. Nel fitto calendario di appuntamenti c’è spazio anche per la tv: Zelensky sarà in diretta in uno speciale di “Porta a Porta”, dove verrà intervistato da Bruno Vespa e da altri direttori di tg e quotidiani nazionali, come Enrico Mentana e Ferruccio De Bortoli.

Quando e dove va in onda l’intervista di Zelensky

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sarà l’ospite d’onore di uno speciale “Porta a Porta” che andrà in onda in diretta sabato 13 maggio alle ore 18.30 su Rai 1.

Lo speciale andrà in onda in una fascia inedita, il preserale, anche per non andare a toccare la finale dell’Eurovision Song Contest che vede in corsa tra gli altri Marco Mengoni, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

La scelta modificherà il palinsesto di Rai 1, non andrà in onda infatti la puntata prevista de “L’Eredità” condotta da Flavio Insinna.

Porta a Porta, Bruno Vespa intervista Volodymyr Zelensky

Lo speciale di “Porta a Porta”, realizzato in collaborazione con il Tg1, sarà condotto da Bruno Vespa e vedrà la partecipazione di diversi direttori di quotidiani e telegiornali nazionali. L’intervista verrà realizzata per ragioni di sicurezza in una struttura esterna e non nel consueto studio televisivo del programma di Rai1.

Per Vespa non si tratta della prima intervista con Zelensky. Il presidente ucraino era già stato ospite del talk show in collegamento video, il decano del giornalismo italiano aveva poi intervistato Zelensky lo scorso gennaio a Kiev.

I giornalisti in studio con Zelensky

Allo speciale di “Porta a Porta” con Zelensky interverranno diversi giornalisti e direttori di quotidiani e telegiornali nazionali, per interloquire e porre domande al presidente ucraino.

Ci saranno i direttori del Tg1 Monica Maggioni, del Tg7 Enrico Mentana, di SkyTg24 Giuseppe De Bellis e il conduttore Mediaset Nicola Porro.

Per i quotidiani saranno presenti i direttori di Repubblica Maurizio Molinari, del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli.