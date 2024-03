Zelensky da Bruno Vespa a Cinque minuti su Rai 1: gratitudine a Meloni e il racconto del missile di Odessa

Volodymyr Zelensky intervistato da Bruno Vespa a Cinque minuti su Rai 1: nel corso della striscia serale, il presidente ucraino ha rievocato quanto avvenuto a Odessa, dove durante la visita ufficiale del premier greco un missile russo si è abbattuto sul porto. Oltre al ringraziamento a Giorgia Meloni per la vicinanza dimostrata e il sostegno materiale, Zelensky ha rivolto una stoccata ai filoputiniani d’Italia.

Un missile russo si è schiantato a poche centinaia di metri dal corteo presidenziale. Insieme a Zelensky c’era il premier greco, Kyriakos Mitsotakis. Questo il racconto del presidente ucraino:

Eravamo con il premier greco in visita ufficiale e a 300 metri c’è stato lo scoppio di un missile, le sirene hanno suonato solo dopo. Non so chi volessero colpire, ma è una cosa incredibile. Il premier greco era molto sorpreso, io no.

Mosca ha giustificato il missile su Odessa sostenendo che fosse destinato a un hangar nella zona del porto dove si costruiscono droni marini. Per il premier ucraino, quel missile è la testimonianza che Vladimir Putin non si ferma davanti a nulla.

Davvero non se ne rendono conto quei pezzi di opinione pubblica occidentale che strizzano l’occhio al Cremlino, ha constatato incredulo Zelensky.

Vorrei chiederle: se ieri a Odessa quando c’è stato l’attacco col missile balistico ci fosse stato non il premier greco ma la premier italiana? Se ci fosse stata Giorgia Meloni, cosa avrebbe detto il vostro popolo? Questa parte della società italiana che non sostiene l’Ucraina e sostiene Putin sarebbe rimasta indifferente? Io non credo.

Per Zelensky il cuore della questione è far capire a chi non sostiene l’Ucraina chi sia davvero Putin:

Io capisco che in tutte le società, non solo in Italia, ci sono persone che non sostengono l’Ucraina: io credo che il problema sia che non capiscono chi sia Putin, perché oggi non sostenere l’Ucraina significa sostenere la Russia.

Zelensky ha inoltre ringraziato la premier Meloni e tutti gli italiani per il sostegno morale e materiale al suo popolo:

Ringrazio molto Giorgia Meloni. Abbiamo un rapporto molto forte. […] I nostri Paesi hanno un ottimo rapporto e molto stabile. C’è il sostegno concreto dal punto di vista umanitario e per il nostro futuro europeo. Sono molto grato al popolo italiano.