Zelensky a Londra vede anche Re Carlo III

A Londra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a margine del faccia a faccia con il premier britannico Keir Starmer, incontrerà anche re Carlo III. La visita, secondo diverse testate inglesi, dovrebbe avvenire domani.

L’incontro di Zelensky e Re Carlo III

A riferire dell’incontro di Zelensky con il sovrano inglese sono state sia la Bbc che Sky News, sottolineando il rilievo cerimoniale dato volutamente dal Regno Unito dopo l’umiliazione inflitta al presidente ucraino dal corrispettivo americano Donald Trump a Washington.

Zelensky sarà ricevuto prima del vertice con una quindicina di leader sulla sicurezza di Kiev e dell’Europa presieduto da Starmer alla Lancaster House nel pomeriggio.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky

Oggi invece è in agenda il bilaterale fra Zelensky e Starmer a Downing Street, anticipato di un giorno rispetto ai programmi iniziali sulla scia di quanto accaduto ieri alla Casa Bianca.

La richiesta del segretario Nato Rutte a Zelensky

Intanto il segretario generale della Nato Mark Rutte ha dichiarato di aver chiesto a Zelensky di “riparare” i suoi rapporti con Donald Trump dopo lo scontro di ieri alla Casa Bianca.

“Quello che ho detto al presidente Zelensky è che ‘credo, caro Volodymyr, che tu debba trovare un modo per riparare i tuoi rapporti con Donald Trump e l’amministrazione americana”, ha detto Rutte alla Bbc.

“Dobbiamo unirci, Stati Uniti, Ucraina ed Europa, per portare una pace duratura in Ucraina”, ha aggiunto.

La reazione dei leader scandinavi

A supportare il presidente ucraino sono i leader scandinavi. L’incontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky è stato definito “una catastrofe diplomatica” dal ministro degli esteri danese Lars Løkke Rasmussen.

“Non mi viene in mente alcun precedente storico in cui un leader invitato alla Casa Bianca se ne sia dovuto andare in anticipo”, ha osservato il ministro che, in un’intervista alla Tv2 danese, ha sottolineato come l’Europa dovrà prendere maggiore responsabilità. “È una lezione che dobbiamo aver già imparato ormai” ha aggiunto.

Anche la Premier danese Mette Fredriksen ha mostrato il suo supporto pubblicando una foto su Instagram ieri sera in cui stringe la mano a Zelensky con un cuore rosso nella didascalia.

“Una Svezia unita sta al fianco dei nostri amici in Ucraina”, ha scritto invece su X il Primo Ministro svedese Ulf Kristersson. “L’incontro a Londra di domani è ora ancora più importante dopo quanto successo ieri a Washington” ha aggiunto in una nota. ”

“Questa è la situazione di sicurezza più grave del mio tempo” ha commentato il ministro degli esteri norvegese, Espen Barth Eide aggiungendo che “la cooperazione è più importante che mai. In questo momento è un po’ una sfida, ma dobbiamo lavorare per rimetterla in carreggiata”.