Zdenek Zeman ricoverato al Gemelli per un'ischemia cerebrale: è in terapia intensiva, "vigile e collaborante"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Zdenek Zeman è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma, in terapia intensiva. L’ex allenatore, 77enne, sarebbe stato soccorso d’urgenza per un’ischemia cerebrale. Nei mesi scorsi aveva avuto un ictus che gli aveva causato un’emiparesi al braccio destro. Dall’ospedale dicono che sia comunque “vigile e collaborante”.

Zeman ricoverato per un’ischemia cerebrale

Giovedì 27 febbraio Zdenek Zeman, ex allenatore – tra le altre – di Lazio e Roma, è stato ricoverato d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma per un’ischemia cerebrale.

L’Ansa, citando fonti ospedaliere, riferisce che “è vigile e collaborante”.

Fonte foto: ANSA Il policlinico Gemelli di Roma

Il 77enne avrebbe presentato questa mattina un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio compatibile con ischemia cerebrale in pazienti “con pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus“.

Il Gemelli ha confermato la terapia antiaggregante e anticoagulante: “Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata, fa sapere l’ospedale. È attualmente ricoverato presso la Stroke Unit del Policlinico Gemelli dove sono monitorati costantemente i parametri e dovrà essere sottoposto a controlli cardiologici e neuroradiologici”.

Lo scorso ottobre, era stato colpito da una leggera ischemia a Pescara, che ne aveva causato il ricovero. Anche in quel caso era apparso subito vigile e lucido. Ancora prima, nel dicembre 2023, gli era stata riscontrata un’ischemia transitoria.

Cos’è un’ischemia cerebrale

L’ischemia cerebrale, come spiegato da Humanitas, è una condizione in cui il cervello non riceve abbastanza sangue.

Avendo quindi meno ossigeno, il tessuto cerebrale si deteriora e scatena l’ictus ischemico.

Esistono due forme di ischemia cerebrale:

focale: è confinata in un’area limitata del tessuto cerebrale e può essere causata da un trombo o da un embolo che bloccano il flusso del sangue in un arteria;

è confinata in un’area limitata del tessuto cerebrale e può essere causata da un o da un che bloccano il flusso del sangue in un arteria; globale: coinvolge più zone del cervello ed è caratterizzata dalla riduzione o addirittura dall’interruzione del flusso del sangue verso quest’organo.

Quali sono le cause dell’ischemia cerebrale

L’ischemia cerebrale può avere cause diverse. Le più comuni sono:

aterosclerosi (ossia una malattia degenerativa e infiammatoria caratterizzata dall’alterazione delle pareti delle arterie) dei vasi che portano sangue al cervello

(ossia una malattia degenerativa e infiammatoria caratterizzata dall’alterazione delle pareti delle arterie) che portano sangue al cervello malattie cardiache (in particolare la fibrillazione atriale) che possono determinare la formazione di emboli che attraverso il torrente circolatorio raggiungono i vasi cerebrali e li ostruiscono

(in particolare la fibrillazione atriale) che possono determinare la formazione di che attraverso il torrente circolatorio raggiungono i vasi cerebrali e li ostruiscono malattia dei piccoli vasi che determina occlusione di piccole arteriole e che riconosce come fattori predisponenti l’ipertensione arteriosa e il diabete

Ci sono cause più rare, come:

difetti della coagulazione

alcune malattie genetiche

la dissecazione dei vasi cerebrali

l’utilizzo di alcuni medicinali e droghe

Quali sono i sintomi dell’ischemia cerebrale

L’ischemia cerebrale può presentarsi con sintomi di gravità variabile. Fra i principali sono inclusi:

problemi alla vista (come cecità da un occhio e visione doppia)

difficoltà a parlare

difficoltà a muoversi e a coordinare i movimenti

perdita di conoscenza

senso di debolezza a un braccio, a una gamba a una metà del corpo o esteso a tutto l’organismo.

La terapia immediata da seguire prevede l’assunzione di farmaci entro le 4 ore e mezza successive all’evento, che possono favorire la riapertura del vaso occluso.

Dopodiché devono essere somministrati farmaci antiaggreganti o anticoagulanti, così come deve essere mantenuto un adeguato controllo dei valori di pressione e di glicemia.