Zangrillo ministro della Salute del governo Meloni? L'annuncio è "definitivo": parla il medico

Nel toto-ministri del nuovo governo Meloni che si profila all’orizzonte è spuntato a più riprese anche il nome di Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, nonché medico personale di Silvio Berlusconi e presidente del Genoa calcio.

Lo stesso Zangrillo ha voluto commentare i rumors, con un annuncio che lui stesso ha definito “definitivo”.

Le indiscrezioni su Zangrillo nuovo ministro della Salute

Stando a quanto riferito dall’agenzia ‘Adnkronos’ in merito al toto-ministri del governo Meloni, da ambienti politici risulta che effettivamente Alberto Zangrillo è tra le figure che sono state contattate da chi in questi giorni è impegnato a far incastrare tutte le caselle in vista della formazione del prossimo esecutivo.

Fonte foto: ANSA Alberto Zangrillo è anche il presidente del Genoa calcio.

L’annuncio di Zangrillo

Interpellato dall”Adnkronos Salute’, Alberto Zangrillo ha dichiarato: “La mia indisponibilità a ricoprire il ruolo prestigioso di ministro della Salute è definitiva e scaturisce dal profondo amore per la mia professione di clinico e professore universitario, ruoli che non voglio abbandonare”.

Lo stesso Zangrillo ha poi sottolineato che “chi sta decidendo è dotato della saggezza necessaria per fare la scelta giusta”. E ha aggiunto: “Laddove fosse richiesto, sarò felicissimo di fornire tutto il mio personale supporto all’azione del nuovo ministro della Salute”.

Poi il prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele ha concluso: “Sono certo che è in atto uno scrupoloso sforzo valutativo volto ad identificare una figura eccellente”.

Bassetti ministro della Salute del governo Meloni?

Non solo Alberto Zangrillo: anche Matteo Bassetti è stato inserito tra i candidati a ricoprire il ruolo di nuovo ministro della Salute.

Il direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, a fine settembre, aveva detto a questo proposito: “(Giorgia Meloni, ndr) Non mi ha chiamato. Se lo farà, vedremo…“. In quella stessa occasione, Matteo Bassetti aveva anche detto la sua sulla possibilità di vedere Zangrillo nel ruolo di ministro della Salute, affermando: “È un vero medico, di grande valore, che lavora e conosce il sistema”.