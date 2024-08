Zac Efron vittima di un incidente in piscina a Ibiza: trasportato d'urgenza in ospedale, come sta

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Incidente in piscina a Ibiza e trasporto d’urgenza in ospedale per l’attore hollywoodiano Zac Efron. A riferire la notizia è il sito americano TMZ. Sulla vicenda è intervenuto anche un rappresentate della star che ha tranquillizzato tutti spiegando che l’interprete statunitense si sta riprendendo.

Zac Efron, incidente in piscina a Ibiza

Secondo quanto rivelato da TMZ, Efron è stato vittima di un incidente in piscina mentre si trovava sull’isola delle Baleari. Pare che l’imprevisto si sia verificato mentre stava nuotando.

“Zac – ha riferito un portavoce dell’attore – è stato portato in ospedale come misura precauzionale, dopo un piccolo incidente di nuoto in una villa a Ibiza venerdì sera“.

Fonte foto: ANSA

Efron sarebbe già stato dimesso e si starebbe riprendendo.

A ritrovare Efron in piscina è stato il personale della villa

I dettagli e la dinamica di ciò che gli è accaduto non sono stati resi noti. Resta da capire perché si sia reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale.

TMZ ha sostenuto che la star è stata ritrovata dentro la piscina da due persone che lavoravano nella villa, le quali lo avrebbero tirato fuori dall’acqua.

Da Ibiza, nei giorni scorsi, è uscita un’altra notizia che ha fatto il giro del mondo: c’è stato un presunto avvistamento Ufo.

Le vacanze europee del divo hollywoodiano

Efron in questo periodo si sta godendo le vacanze estive in Europa. I paparazzi lo hanno pizzicato nel mese di luglio in diverse località esclusive del Vecchio Continente.

In particolare il divo hollywoodiano è stato avvistato a Ibiza, a St. Tropez, a Mykonos e a Parigi. È anche salito sul palco con Martin Garrix per mettere qualche disco.

Recentemente sono usciti due film che lo vedono protagonista. Si tratta di “The Iron Claw”, in cui ha recitato con Jeremy Allen White, e di “Ricky Stanicky”, dove ha condiviso il set con John Cena.