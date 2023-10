Woody Allen intervistato da Diego Bianchi a Propaganda Live: perché il "politically correct è una sciocchezza"

Diego Bianchi ha intervistato Woody Allen. La chiacchierata con il regista è stata trasmessa nel corso della puntata di Propaganda Live (La7) del 6 ottobre.

Diversi i temi toccati: dal tema dell’immigrazione, a quello dell’intelligenza artificiale, fino al politically correct.

“Popolo americano generoso”

Bianchi ha voluto affrontare il tema caldo dell’immigrazione dal Messico agli Usa.

Così Allen sulla questione: “Gli americani sono fortunati e sono grandi lavoratori. Hanno una grande costituzione e una grande democrazia. L’immigrazione è un grande problema in tutto il mondo. A New York c’è una legge che impone di aiutare i migranti poveri. In questo senso siamo un paese generoso”.

Intelligenza artificiale: “Terribile minaccia”

“In nessuna circostanza possono prendere un attore e duplicare il suo volto, il suo corpo e la sua immagine per poi utilizzarlo con l’intelligenza artificiale, a meno che non sia d’accordo”, ha dichiarato il regista.

“Se non lo è, la legge deve impedirlo – ha aggiunto -. È una terribile minaccia sotto molti punti di vista, professionale soprattutto. Sono al 100% a favore dello sciopero per quanto riguarda l’AI. Economicamente invece non saprei cosa dire”.

Woody Allen contro il politically correct

“Io – ha spiegato il cineasta – sono contrario a qualsiasi tipo di interferenza sui libri o sui film,. Gli artisti fanno quello che vogliono, devono essere liberi. Il politically correct è una sciocchezza, gli artisti fanno quello che vogliono poi sta a noi accettare o rigettare quello che propongono. Ci sono sempre stati gruppi, fazioni cui non piacciono artisti, battute, canzoni”.

E ancora: “Ci sono più limiti oggi? Non credo ce ne siano di più, anni fa c’erano gli stessi problemi con la censura, a volte erano anche peggiori. È la democrazia, bisogna accettare che ci siano persone che non hanno lo stesso punto di vista”.

“Non credo – ha proseguito – che tutti i comici debbano pontificare o diventare filosofi, a me non interessa il loro pensiero, non ascolto un comico per il suoi punti di vista politici, sociali o personali. Mi interessa solo chi fa ridere e chi no”.

Fonte foto: ANSA

“Mi piace chi sa divertire. Finché non è un’esortazione alla violenza o all’odio razziale, le battute sono battute. Ci sarà sempre chi si offende. Negli Stati Uniti chiedono la censura per libri che leggiamo da 100 anni, è assurdo. Un tempo censuravano Shakespeare, ora ridiamo di quelle persone e le chiamiamo stupide”, ha concluso Allen.