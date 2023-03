Will Smith e il retroscena dello sputo da un altro attore bianco sul set: "Mi ha sputato due volte sul petto"

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

A undici mesi dal famoso schiaffo a Chris Rock nella notte degli Oscar, Will Smith è riapparso per la prima volta su un palco ad una premiazione a Hollywood. L’attore ha ricevuto il Beacon Award agli African American Film Critics Association Awards per il film “Emancipation” di Antoine Fuqua.

Will Smith premiato con il Beacon Award

Pochi giorni fa Will Smith aveva ricevuto un altro riconoscimento, il premio per il miglior attore ai NAACP Image Awards, destinati a onorare i risultati delle persone di colore nel mondo dell’arte e della cultura, ma non era andato a ritirarlo.

Questa volta invece, mercoledì 1 marzo, l’attore è salito sul palco durante la cerimonia di premiazione degli African American Film Critics Association Awards, ponendo fine ad un ‘esilio’ durato undici mesi.

Will Smith ha ritirato il Beacon Award per “Emancipation“, il film sullo schiavismo di Antoine Fuqua che, un po’ a sorpresa, non ha ottenuto la nomination agli Oscar 2023.

Il retroscena dello sputo da un altro attore

Sul palco, assieme al regista e alla co-protagonista Charmaine Bingwa, Will Smith ha affermato che “Emancipation è stato il film individuale più difficile di tutta la mia carriera”.

E ha raccontato un curioso retroscena legato alla lavorazione del film: “Dovevo girare una scena con uno degli attori bianchi e questo ha deciso di improvvisare. Io dico la mia battuta, lui dice la sua e poi, senza che fosse previsto dal copione, mi sputa in pieno petto“.

La cosa si è ripetuta: “Evidentemente- continua Smith – era convinto che che l’improvvisazione fosse andata bene. Quindi alla seconda ripresa io dico la mia battuta, lui la sua e mi sputa di nuovo in mezzo al petto”.

A quel punto l’attore sente la voce del regista Antoine Fuqua che dice “Ehi, ne rifacciamo un’altra, però senza lo sputo”. “In quel momento ho capito che Dio esiste“, ha concluso Will Smith.

Oscar 2023, Will Smith non ci sarà

Will Smith non sarà presente alla notte degli Oscar 2023 che si terrà domenica 12 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. In quanto vincitore dell’edizione precedente, per tradizione avrebbe dovuto consegnare la statuetta al miglior attore protagonista di quest’anno.

Lo schiaffo in diretta a Chris Rock per l’infelice battuta sulla testa rasata di sua moglie Jada Pinkett gli era infatti costato la squalifica dall’Academy per i prossimi 10 anni.