WhatsApp down in tutto il mondo venerdì 28 febbraio, problemi anche a Facebook, Messenger e Instagram

L’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, la più utilizzata in Italia, ha smesso di funzionare. Le segnalazioni, migliaia in pochi minuti, arrivano da tutti Italia, in particolare dalle grandi città.

WhatsApp down in tutta Italia

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica di Meta, società che possiede anche Facebook e Instagram, sta avendo problemi dalle 16:30 circa del 28 febbraio. Diversi utenti segnalano problemi nel ricevere e inviare qualsiasi tipo di messaggio.

Al sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni dei problemi di connessione di siti e app da parte degli utenti, sono arrivate più di 60mila notifiche di malfunzionamento di WhatsApp in pochi minuti.

Fonte foto: ANSA Le principali applicazioni di Meta: Facebook, WhatsApp e Instagram

La mappa presente sul sito che permette di visualizzare da dove arrivino queste segnalazioni, mostra picchi in tutte le maggiori città italiane, che significa che il problema è diffuso su tutto il territorio nazionale.

Problemi a livello globale anche per Facebook e Instagram

WhatsApp non sembra avere problemi soltanto in Italia. Migliaia di segnalazioni di malfunzionamenti sono arrivate anche da Francia, Germania, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda.

Anche se il problema sembra essere più grave per WhatsApp, anche altre app di Meta stanno avendo alcuni malfunzionamenti. Sia in Italia che all’estero si segnalano infatti anomalia su Facebook e Instagram.

WhatsApp e Facebook Messenger sono tra le app di messaggistica più utilizzate al mondo e hanno acquisito fama soprattutto in Europa. Negli Stati Uniti, a causa della maggiore diffusione dei telefoni Apple, è iMessage l’app più diffusa.

Ritorno alla normalità dopo il picco

Attorno alle 17:00 del 28 febbraio le segnalazioni di malfunzionamenti delle applicazioni di Meta hanno cominciato a diminuire. Sembra che la situazione sia avviata verso un rapido ritorno alla normalità.

Sia in Italia sia nel resto del mondo, il sito Downdetector rileva una netta diminuzione dei report di malfunzionamento sia di WhatsApp, sia di Facebook e Instagram, confermando la progressiva risoluzione del problema.

Meta non ha diffuso nessun comunicato riguardo a quanto accaduto. Non è quindi possibile stabilire quale sia stata la causa esatta dell’improvviso malfunzionamento di tutte le sue principali applicazioni nel mondo.