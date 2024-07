West Nile, nuovo caso ad Agna in Veneto: 55enne ricoverato in terapia intensiva, quali sono i sintomi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Altro caso rilevato di West Nile. Ad essere colpito un uomo di 55 anni residente ad Agna, comune veneto in provincia di Padova.

Veneto, uomo residente ad Agna positivo alla West Nile

Attualmente il 55enne positivo al virus si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Padova ed è sotto stretta osservazione. Le sue condizioni sono descritte come critiche dal personale ospedaliero.

L’Azienda sanitaria, di concerto con i Comuni, sta seguendo le linee guida della Regione Veneto che ha stabilito che vengano effettuati interventi di disinfestazione adulticida soltanto quando si manifesta un cluster (due o più casi, distanti tra loro non più di due chilometri), mentre suggerisce di intensificare la lotta larvale e ambientale.

Fonte foto: ANSA

Soltanto pochi giorni fa, il 27 luglio, a Oderzo, nel Trevigiano, la cosiddetta Febbre del Nilo ha causato il decesso di un 86enne.

Come si trasmetta la West Nile

La West Nile è una malattia innescata dal virus omonimo facente parte della famiglia dei Flaviviridae. Fu isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, nel distretto West Nile (da qui la scelta del nome).

I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare (spesso del tipo Culex). La trasmissione avviene principalmente attraverso le punture che gli animali infliggono all’uomo.

Tra le persone la febbre non viene trasmessa attraverso il contatto con gli individui infetti. Il periodo di incubazione va dai 2 ai 14 giorni, ma può arrivare fino ai 21 giorni in quelle persone che hanno deficit a carico del sistema immunitario.

I sintomi e quante persone rischiano quadri clinici gravi

Molte persone che vengono infettate non manifestano alcun sintomo. Circa il 20% invece ravvisa malesseri leggeri quali febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Questi sintomi possono durare pochi giorni e raramente qualche settimana.

Nei piccoli è più frequente una febbre lieve, nei giovani mediamente alta, con arrossamento degli occhi, mal di testa e dolori muscolari. Negli anziani e nei soggetti debilitati possono esserci effetti più gravi.

I sintomi più gravi – febbre alta, mal di testa, tremori, convulsioni, debolezza, paralisi e coma – si presentano in media in meno dell’1% delle persone infette, 1 su 150. Per 1 soggetto su 1000 il virus può causare un’encefalite letale.