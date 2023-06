Wendy Rush moglie del Ceo e pilota del sottomarino disperso: è la pronipote di una coppia morta sul Titanic

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Le speranze dei cinque dispersi del minisottomarino Titan sembrano ormai spente del tutto. Dei passeggeri scomparsi domenica 18 giugno nelle acque dell’Oceano Atlantico non ci sono ancora tracce e la riserva di ossigeno si è esaurita. Tra i familiari in attesa di notizie c’è anche Wendy Rush, direttrice delle comunicazioni di OceanGate, la società che organizza le costose spedizioni per il relitto del Titanic, e moglie dell’ad della stessa azienda Stockton Rush, alla guida del sommergibile sparito nel nulla. Per lei il destino oltre che tragico si è rivelato anche beffardo: è, infatti, discendente di due delle 1518 vittime del celebre naufragio del 1912.

Gli antenati di Wendy Rush

Nata Hollings Weil, Wendy Rush è pro-pronipote, cioè figlia di una pronipote, di due ricchi passeggeri di prima classe del Titanic: Isidor e Ida Straus.

Isidor Straus, nato nel 1845 e morto a 67 anni, era un magnate della vendita a dettaglio, comproprietario dei grandi magazzini Macy’s. Insieme alla moglie, con cui era sposato da più di 40 anni, era tra le persone più facoltose a bordo del transatlantico.

Secondo quanto riportato dal ‘New York Times’ sulla base di alcune ricostruzioni dell’epoca, Isidor Straus si rifiutò di salire a bordo di una scialuppa di salvataggio per fare spazio a donne e bambini in fuga dal transatlantico che stava per affondare. Sua moglie Ida si rifiutò a sua volta di lasciarlo e i due rimasero sul transatlantico mentre colava a picco.

Della loro storia c’è una testimonianza anche nel celebre film di David Cameron del 1997 con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet: la coppia di ricchi passeggeri viene ritratta in una scena mentre si abbracciano nel letto con l’acqua che sta per sommergerli.

La discendenza

La discendenza di Wendy Rush dagli antenati è stata ricostruita dal quotidiano statunitense. Minnie Straus, figlia della coppia morta nel naufragio, sposò nel 1905 il dottor Richard Weil e loro figlio, Richard Weil Jr, diventò in seguito presidente di Macy’s New York.

Stando a quanto riferito dal direttore esecutivo della Straus Historical Society, suo figlio, il dottor Richard Weil III, è il padre della signora Rush.

Chi è Wendy Rush

Wendy Rush ha preso il cognome del marito Stockton, pilota del sottomarino scomparso, con cui si è sposata nel 1986. Con lui ha lavorato a diverse spedizioni dell’OceanGate, di cui ha preso parte per tre volte negli ultimi due anni.

Oltre a essere direttrice delle comunicazioni dell’azienda è anche da tempo membro del consiglio di amministrazione della fondazione di beneficenza dell’azienda.