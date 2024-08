Warren Buffet vende metà delle quote Apple, perché il miliardario ha detto addio a quasi 400 milioni di azioni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Berkshire Hathaway, holding statunitense colosso della finanza mondiale, avrebbe dimezzato la sua quota di partecipazione in Apple. La società del multimiliardario Warren Buffet avrebbe venduto circa 390 milioni di azioni della Mela nel secondo trimestre di quest’anno. Il motivo di questa manovra? La strategia sarebbe quella di ridurre la partecipazione nei mercati azionari, per ricercare investimenti più sicuri, per esempio in titoli di stato.

Berkshire Hathaway e gli investimenti in Apple

Berskshire Hathaway, moloch da oltre 350 miliardi di fatturato, opera in moltissimi settori e possiede una gamma molto diversificata di azioni (tra cui Coca-Cola e Bank of America).

I primi investimenti in Apple risalgono al 2016, con il titolo che ha fatto registrare un rendimento pari all’800% del suo valore iniziale. La decisione di investire era arrivata dopo anni di approccio cauto nei confronti delle Big Tech da parte di Buffet.

Fonte foto: GettyImages Warren Buffet, amministratore delegato e presidente di Berskshire Hathaway

“A meno che non succeda qualcosa di eclatante che cambi davvero la strategia di allocazione del capitale, Apple rimarrà il nostro investimento più importante“, aveva dichiarato a maggio l’amministratore delegato della holding.

Tuttavia, nonostante le parole di maggio, nel primo trimestre del 2024 Buffet ha iniziato a ridurre la partecipazione dell’azienda fondata da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne nel 1976.

Quella di Cupertino non è stata l’unica società che ha “subito” il cambio di strategia. Come riportato dal Financial Times, Nelle ultime settimane Berskshire avrebbe ceduto 3,8 miliardi di dollari di azioni anche di Bank of America.

Il cambio di strategia di Warren Buffet

La strategia del colosso americano sembra essere quella di ridurre la propria partecipazione nei mercati azionari e accumulare liquidità per ricercare investimenti più sicuri. Soprattutto titoli di Stato.

Berskshire Hathaway “ha beneficiato degli aumenti dei tassi d’interesse della Federal Reserve, incrementando gli interessi sul suo portafoglio di buoni del Tesoro”, spiega sempre il Financial Times.

“La società – prosegue il quotidiano britannico – ha guadagnato 2,6 miliardi di dollari in interessi nel secondo trimestre e 8 miliardi di dollari nell’ultimo anno, superando i 5,4 miliardi di dollari ricevuti in dividendi sul suo portafoglio azionario da 285 miliardi di dollari”.

La reazione dei mercati e il venerdì nero a Wall Street

Questa “sfiducia” mostrata da Buffet e dalla sua società nei confronti di uno dei principali attori della Silicon Valley rappresenta un duro colpo al settore tech statunitense.

Soprattutto considerando il periodo, con i massicci investimenti delle grandi aziende tecnologiche verso l’intelligenza artificiale ma anche un sentimento di generale scetticismo che inizia ad aleggiare intorno alla cosiddetta “next big thing” di questo decennio (lato finanziario).

È anche questo uno dei motivi del “venerdì nero” del Nasdaq a Wall Street la scorsa settimana, con il tracollo di Intel (-27%) tra i principali responsabili. Ora la grossa cessione di azioni Apple potrebbe avere ulteriori effetti indesiderati sull’indice azionario.