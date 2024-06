ChatGPT down e l'intelligenza artificiale non funziona in tutto il mondo: blackout anche per Gemini e altre AI

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La più popolare chatbot di intelligenza artificiale, ChatGPT, è andata in down in tutto il mondo martedì 4 giugno, mettendo in difficoltà milioni di utenti e di fatto interi comparti lavorativi che sembrano non poterne più farne a meno. Il servizio di Open AI, il primo e il più diffuso servizio che sfrutta le nuove potenzialità informatiche, ha subito infatti una lunga interruzione, durata diverse ore sia al mattino che nel pomeriggio. Un blackout che non ha fatto altro che dimostrare quanto ormai le AI siano diventate vitali per la vita e la produttività di tutti i giorni.

ChatGPT non funziona in tutto il mondo: si fermano anche Gemini e altre AI

Il disservizio prolungato di ChatGPT ha prodotto conseguenze di vasta portata, esattamente come se ad interrompersi fosse stata la fornitura elettrica di tutto il mondo o la rete Internet.

Accade a causa della rapidissima crescita del settore delle AI, ovvero le intelligenze artificiali, arrivate a rivestire un’importanza vitale nell’operatività quotidiana in tanti contesti.

Una giornata nera, quella dell’intelligenza artificiale, che come segnalano diversi utenti sui social non riguarderebbe soltanto ChatGPT ma anche altre piattaforme di AI concorrenti come Gemini, Claude e Perplexity.

Quanto è durato il ChatGpt down

Dalle 8 del mattino di martedì 4 giugno la chatbot di OpenAI ha iniziato a fare i capricci, rispondendo a rilento alle istanze inviate dagli utenti di tutto il mondo.

Il malfunzionamento ha perdurato per tutta la mattinata, cominciando a essere poi risolto solo verso l’ora di pranzo.

A quel punto, chi non può fare a meno dell’intelligenza artificiale ha tirato un sospiro di sollievo, ma il peggio doveva ancora arrivare. Nel pomeriggio, infatti, ecco ripresentarsi gli stessi problemi, che hanno gettato molti nello sconforto.

ChatGPT non va, segnalazioni in tutto il mondo: il messaggio di errore

“La tua richiesta più recente non è andata a buon fine. Riprova”. Questo il messaggio che in tutto il globo gli utenti si sono visti arrivare, quale che fosse la domanda inoltrata alla chatbot.

Le segnalazioni da ogni latitudine del malfunzionamento ha fatto comprendere rapidamente che il problema fosse globale. Per molti, inoltre, la schermata iniziale di ChatGPT non veniva nemmeno mostrata, cercando di caricarsi all’infinito.

I precedenti blackout di ChatGPT

Non è la prima volta che i servizi di ChatGPT mostrano problemi di questa portata: era già accaduto a novembre 2023, un malfunzionamento che era stato attribuito a un attacco informatico di tipo DDoS.

DDoS sta per “Distributed Denial of Service”, e in parole povere è come se il server venisse bersagliato a oltranza con numerosissime richieste di un sito, fino a costringerlo ad alzare bandiera bianca, o compromettere seriamente le sue capacità di rispondere, se non in tempi “biblici”.

In Italia, inoltre, per un periodo il servizio era stato temporaneamente bloccato dal Garante della Privacy in attesa che OpenAI fornisse rassicurazioni sull’utilizzo dei dati personali degli utenti.