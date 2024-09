Voragine davanti al parco della Caffarella a Roma, bus sprofonda con le ruote: le immagini dell'incidente

Un autobus Atac, a Roma, è rimasto incastrato in una voragine che si è aperta in strada davanti al parco della Caffarella, nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre.

Roma, voragine presso il parco della Caffarella: bus incastrato

Nessuno è rimasto ferito. Il mezzo coinvolto, un bus della linea 87, è finito nella voragine con le ruote posteriori lato sinistro, rimanendo bloccato.

Intorno alle ore 16, in largo Pietro Tacchi Venturi, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere il veicolo pesante che ha terminato la sua corsa nella maxi buca stradale.

Fonte foto: ANSA/VIGILI DEL FUOCO L’immagine del bus incastrato

L’ipotesi ritenuta al momento più plausibile è che la voragine si sia aperta proprio mentre il bus stava transitando.

Area chiusa al traffico

L’area è stata delimitata e interdetta al traffico in modo tale da permettere ai vigili di lavorare in sicurezza e tranquillità.

Sul posto, per la gestione della viabilità, sono poi intervenuti gli agenti del VII gruppo Appio della polizia locale di Roma Capitale.

Richiesto l’intervento di transennatura alla ditta competente, i caschi bianchi hanno chiuso parte della piazza da via Latina in direzione via Menghini dal civico 5 di largo Tacchi Venturi.

Roma, a giugno una voragine ha inghiottito una betoniera

Non si contano ormai più a Roma gli episodi relativi ai problemi con il manto stradale. Uno tra i più eclatanti è avvenuto lo scorso giugno, quando una betoniera, che era al lavoro per chiudere la grossa voragine aperta da tempo in una strada del quartiere Quadraro, è stata inghiottita da una nuovo buco.

Il veicolo pesava 10 tonnellate e trasportava del materiale di riempimento; è sprofondato mentre stava procedendo lentamente verso la voragine che doveva sistemare. A un certo punto, la parte posteriore del mezzo pesante ha iniziato a inabissarsi in una nuova maxi buca, distante più o meno una decina di metri da quella già esistente. Così la betoniera si è ritrovata infossata, con il muso sospeso a mezz’aria.

Anche in quel frangente, per rimuovere la betoniera, sono stati chiamati i vigili del fuoco. Fondamentale anche l’aiuto di due autogru. Il conducente del camion, fortunatamente, non ha riportato danni.