Betoniera sprofondata nella voragine in strada a Roma in via Sestio Menas al Quadraro: la stava riasfaltando

Paura a Roma. Venerdì 14 giugno in via Sestio Menas, in zona Quadraro, una betoniera è sprofondata in una voragine che si è aperta nella strada, durante i lavori di ripristino del manto per via di una voragine creatasi precedentemente. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale. In corso l’intervento da parte dei vigili del fuoco per la rimozione del mezzo. Fortunatamente non ci sarebbero feriti.

Il precedente in via Sestio Menas

La betoniera sprofondata il 14 giugno stava lavorando per rifare il manto stradale di via Sestio Menas, dove si era già aperta una voragine a fine marzo.

In quell’occasione, infatti, due auto erano state inghiottite da un buco largo e profondo 10 metri.

Notizia in aggiornamento…